Как Белая Дева одарила двух пьяных подмастерьев

Город Кройцбург на старинной гравюре.

В память о Венгрии

Основан «замок креста» был на месте прусской крепости Витиге, захваченной крестоносцами в 1240 году. Опорный пункт поименовали в честь замка Kastrum Krutzeburg, с 1212 по 1255 годы существовавшего в Бурценланде (одной из восточных областей тогдашней Венгрии). Как и все ему подобные, прусский Кройцбург изначально был обычным деревянно-земляным укреплением: четырехугольник, окруженный со всех сторон валами с палисадом поверху. Расположенный на господствующей высоте замок контролировал долину в месте впадения речушки Кайспер в речку Пасмар.

Уже через три года, во время Первого восстания пруссов крепостцу дотла спалили язычники. Тевтонцам потребовалось 10 лет, чтобы поднять замок из праха. Рядом появилось поселение, что давало надежду на скорейшую колонизацию пока еще совершенно дикого края.

Однако в 1260-м грянуло Великое прусское восстание, и Кройцбург оказался окружен воинами знаменитого Геркуса Манте (Монте). Гарнизон упорно сопротивлялся, а когда кончились припасы, попытался незаметно покинуть замок. Но пруссы погнались за орденскими братьями и перебили их почти всех.

Через год после подавления грандиозного бунта, в 1275-м орден вновь смог восстановить крепость, ставшую резиденцией комтура и фогта Натангии. Освобожденные от коренных обитателей окрестности понемногу заселили новыми германскими колонистами, и наконец, 21 января 1315 года все более разраставшийся Кройцбург получил городское право из рук Верховного маршала Генриха фон Плоцке. На севере города находились Мельничные ворота на юге – Дворовые, в центре, как положено, обустроили площадь с ратушей, а в юго-западной части воздвигли входившую в систему городских укреплений кирху - кирпичное здание без башни, которая появилась только в 1598 году.

- Крепость лежала за городской стеной и с 1325 года использовалась под административное помещение, - поясняет калининградский историк и архивист Анатолий Бахтин. - В 1400 году севернее Кройцбурга на реке Пасмар была построена водяная мельница. По сведениям на 1402 год в городе имелась школа, которой руководил священник.

Под властью колдуна

Очередным лишениям Кройцбург подвергся летом 1414 года, по ходу Голодной войны, в которой Тевтонскому ордену противостояли объединенные силы Королевства польского и Великого княжества Литовского. На город налетели поляки, которые убили пятерых бюргеров, сожгли 71 двор и разграбили кирху. Через 23 года после этого разразилась эпидемия лепры, улицы Кройцбурга заполонили прокаженные.

Когда бюргерам вновь стало до политики, город присоединился к Прусскому союзу, вместе с поляками пытавшемуся противодействовать ордену. Впрочем, тевтонцы в 1455-м вернули себе власть, но 11 лет спустя были вынуждены за 2 383 марки заложить Кройцбург, чтобы оплатить услуги наемников, сражавшихся на их стороне в Войне городов. Только в 1496 или 1497 году помезанский епископ Иоганнес фон Ризенбург смог собрать необходимую сумму и по закладной выкупить город у ландскнехтов. А в 1505-м передал его по наследству своему преемнику Хиобу фон Донебеку. В этом же году Кройцбург охватила эпидемия чумы.

Не успели еще горожане толком забыть о «черной смерти», как в 1519-м вспыхнул очередной польско-тевтонский вооруженный конфликт. Война всадников обернулась очередным взятием города и масштабным пожаром, после которого местные укрепления пришли в совершенную негодность. Восстанавливать их уже не было ни денег, ни сил, ни желания.

Началась эпоха запустения, когда несчастный Кройцбург буквально пошел по рукам. Хозяева менялись с такой частотой, что горожане не успевали даже толком запоминать их титулы и фамилии. Из этой череды можно выделить разве что фаворита первого светского правителя Пруссии герцога Альбрехта – чернокнижника Пауля Скалиха. Этот легендарный проходимец даже величал себя «владетельным князем Кройцбургским», но недолго, ибо пришлось срочно удирать не только из города, но и вообще из страны.

Щедрость призрака

В 1585 году Кройцбург, наконец, вернулся в собственность государства, но в городе продолжала царить неразбериха. Наиболее рачительные бюргеры исподволь принялись растаскивать на стройматериалы оставшийся бесхозным замок.

Вероятно, именно в эту эпоху и возникла легенда о Белой Деве. Хранящая недоступные сокровища проклятая душа время от времени появлялась перед детьми, забегавшими в подземелья по ходу своих игр. Дева предпочитала тех, что были из бедных семей: щедро сыпала им золотые монеты в подставленные шапчонки. А тем, кто завидовал счастливцам и отправлялся на поиски призрака, попадались лишь болотные гады, которых в старых подвалах водилась тьма-тьмущая.

Однажды в какой-то из городских харчевен местные сапожники отмечали свой цеховой праздник. И двое уже изрядно пьяных подмастерьев решили просить денег у знаменитого призрака. Поддерживая друг друга, юнцы двинулись на Замковую гору, и в лунном свете увидели Деву, которая с серебряным черпаком в руках сидела на вывалившемся из кладки камне перед доверху наполненной золотыми монетами большой сковородкой. Выслушав просьбу, привидение подумало и кивнуло:

- Что ж, подставляйте свои кожаные фартуки!

Слушая звон сыпавшегося из половника золота, парни представляли, как с триумфом вернутся в харчевню. Странно, но груз из благородного металла с каждым шагом становился все легче, а вот головы подмастерьев – все тяжелей. Добредя, наконец, до собутыльников, герои вечера с торжествующими воплями вывернули свои фартуки прямо на стол. Но вместо приятных глазу желтых кругляшей по доскам во все стороны запрыгали мерзкие жабы, плюхаясь прямо в пивные кружки, заскользили гадюки с ужами и засеменили мохнатые пауки!

Последний штурм

Кроме коварных проделок Белой Девы горожане страдали то от наводнений (в 1568 и 1710 годах), то от масштабных пожаров (в 1593-м,1634-м и 1663-м). В 1707-м вернулась чума, свирепствовавшая четыре года кряду. Потом целое столетие ничего существенного не происходило, но 19 мая 1818 года полыхнул такой пожарище, по сравнению с которым все прежние казались мелкими неприятностями – кирха, школа и свыше полутораста домов обратились в пепел! Город постепенно превратился в полное захолустье, но государство все-таки спохватилось и помогло погорельцам к 1831 году отстроиться практически заново. И все же находившийся в стороне от основных транспортных магистралей Восточной Пруссии, Кройцбург оставался полусельским, хотя в 1930-е обзавелся ниточной и шерстопрядильной фабриками, молочным и кирпичным заводами, а также лесопилкой и паровой мельницей.

Русских солдат местные жители лицезрели трижды – в Семилетнюю, Первую мировую и Великую Отечественную войну. Особенно пронзительной выдалась последняя встреча, когда оборонявшие город гитлеровцы в феврале 1945-го оказали ожесточенное сопротивление советским войскам. Результаты штурма оказались такими, что калининградские власти решили: городом эти развалины считаться уже вряд ли могут, разве что поселком.

Часть территории бывшего Кройцбурга сегодня занимает поселок Садовое Багратионовского района. Фото: prussia39.ru

Новое имя долго выбирали из двух вариантов - Славгород и Славск. Определиться помог последовавший в ноябре 1947-го Указ Президиума Верховного Совета РСФСР о разделении бывшего Кройцбурга на два населенных пункта. Один из них назвали Славское - в честь славы Советской Армии, другой – Енино, в память о подполковнике Николае Енине, павшем в том февральском штурме и похороненном здесь же, в братской могиле.

- 5 июля 1950 года Славское был выделен в самостоятельный населенный пункт с названием Садовое, вошел в Калининградский район, а с 1959 года стал относиться к Багратионовскому району, - дополняет топонимическую справку Анатолий Бахтин. - В 1965 году населенный пункт Енино был присоединен к населенному пункту Славское.