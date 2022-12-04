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Общество4 декабря 2022 15:30

Погода на неделю в Калининграде: много снега с дождем и потепление

На неделе синоптики прогнозируют в Калининграде обильные осадки и потепление
Михаил ЯНОВСКИЙ
Михаил ЯНОВСКИЙ
Осадки ожидаются в течение в нескольких дней.

Осадки ожидаются в течение в нескольких дней.

Фото: Александр Подгорчук

Синоптики рассказали о погоде в Калининграде на предстоящей неделе с 5 по 11 декабря. На смену антициклону в наши края устремится циклон, который принесет потепление и осадки.

По прогнозу Гидрометцентра России, температура будет плавно расти в первой половине недели. В понедельник ожидается +1 градус, во вторник воздух прогреется до +2, в среду за окном будет +3..+4 градуса.

Во вторник и среду пройдут дожди со снегом. Одновременно упадет атмосферное давление – с 768 миллиметров ртутного столба утром понедельника до 749 мм в ночь на четверг.

Вторая половина недели наверняка окажется чуть более прохладной. Дневные температуры не превысят +1..+2 градуса. На выходных не исключено возвращение морозов и снова мокрый снег.

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