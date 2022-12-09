Под Калининградом гастарбайтеры зверски зарезали троих человек

Убийцы забрали из дома 65 тысяч рублей. Фото: Следственное управление СК России по Калининградской области

В Калининградской области полицейские по горячим следам задержали подозреваемых в убийстве троих человек. Об этом сообщает пресс-служба УМВД.

Вечером 8 декабря на номер 112 поступил звонок от жительницы пос. Невское Гурьевского района. Женщина сообщила, что в соседнем доме сильно пахнет газом, и попросила проверить помещение. Экстренные службы не смогли попасть в дом, так как дверь никто не открыл, и обратились в полицию.

Прибывшие на место сотрудники уголовного розыска обнаружили в доме тела трех человек с многочисленными колото-резаными ранами: 81-летней женщины, ее 56-летнего сына и 55-летнего мужчины, который производил в доме ремонтные работы. Предварительно установлено, что смерть наступила трое суток назад.

Сотрудники уголовного розыска в течение нескольких часов вышли на след подозреваемых - двоих 32-летних иностранных граждан. Подозреваемые были задержаны и переданы в Следственный комитет для проведения следственных действий.

По данным СК, один из фигурантов сообщил следствию, что после убийства они обыскали жилище и похитили не менее 65 тысяч рублей. С хозяином дома злоумышленники были знакомы – он оказывал приезжим помощь в регистрации на территории региона.

В ближайшее время подозреваемым будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, добавили в пресс-службе Следственного комитета.