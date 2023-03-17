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Общество17 марта 2023 11:50

Житель Калининграда попытался улететь домой из Москвы в багажном отсеке самолета

Мужчину нашли и задержали
Николай Литвинов
Полиция уже выясняет, как пассажир попал на стоянку самолетов.

Полиция уже выясняет, как пассажир попал на стоянку самолетов.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Инцидент произошел утром в четверг в московском аэропорту Домодедово. Как сообщает «Портал информации о транспорте», 24-летний житель Калининграда должен был улететь домой в 11:30 рейсом «Уральских авиалиний». При выходе на посадку пассажир получил отказ – его поведение посчитали чересчур эмоциональным.

Калининградец сумел пробраться на стоянку самолетов и проник в багажный отсек лайнера авиакомпании S7, который тоже должен был вылететь в Калининград, но несколько позднее - в 11:45.

Осуществить авантюру не удалось. Оперативно прибывшая группа быстрого реагирования извлекла калининградца из самолета и передала в руки полицейских.

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