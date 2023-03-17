Сокровища и тайны Кафедрального собора в Калининграде: что сейчас в княжеском склепе и откуда появились медведи

В «сердце» заалтарного пространства - надгробие герцога Альбрехта. Его восстановили по крупицам. Фото: Платон ЕГОРОВ

На днях после частичной реконструкции открыли фойе Кафедрального собора: новое помещение гардероба, небольшое выставочное пространство… Сверху – причудливые «нордические» люстры. Доминирует черный металл и стекло, все сделано очень стильно и, кажется, вполне вписывается в готическую архитектуру собора. Окончательно входная группа собора, обновлением которой занимается архитектурное бюро Артура Сарница, будет готова 30 мая. Но уже сейчас все как-то по-другому.

- Сегодня Кафедральный собор – это в первую очередь филармонический зал, и, когда только входишь в собор, сразу должен понимать, куда ты попал – в царство музыки и красоты, - говорит директор собора Григорий Хуциев. – Раньше в фойе красоты было мало, мы попытались это исправить.

Филармонический зал с органами (один из них – крупнейший в России и один из крупнейших в Европе) – это, конечно, самое популярное место Кафедрального собора. Но этим грандиозное здание из красного кирпича, построенное в 1333 году, разумеется, не ограничивается. Весь Кафедральный собор – это уникальный музей. И экскурсию по музею мы начнем в том месте, где бывают далеко не все, – в заалтарном пространстве.

КНЯЖЕСКИЙ СКЛЕП

- Самое сакральное место собора – заалтарное пространство, или княжеский склеп, - говорит Владимир Чиликин, художник Кафедрального собора. Два раза в неделю он проводит авторские экскурсии, и начальная точка экскурсии всегда здесь. – В этом месте были похоронены известные личности: например, пять великих магистров Тевтонского ордена.

В заалтарном пространстве собора находится несколько восстановленных эпитафий. Фото: Платон ЕГОРОВ

В центре сакрального места – грандиозная эпитафия (надгробие) Альбрехта Бранденбургского, последнего великого магистра Тевтонского ордена и первого герцога Пруссии. Белый мрамор, черное дерево. Альбрехт оставил яркий след не только в истории Пруссии, но и всей Европы. Он отказался от католичества в пользу лютеранства, провел в государстве многочисленные реформы. При Альбрехте в Пруссии открывались школы, а в 1544 году в Кёнигсберге открылся университет, впоследствии получивший имя герцога – Альбертина. Первое здание университета находилось, кстати, в двух шагах от собора.

- Это копия, - признается Владимир Чиликин, демонстрируя надгробие. – К сожалению, оригинальная эпитафия герцога, изготовленная в 1570 году мастером из Антверпена Корнелиусом Флорисом, утрачена во время войны. Как утрачены и другие надгробия, находившиеся здесь, в заалтарном пространстве. Например, от самой грандиозной эпитафии – маркграфини Елизаветы Бранденбург-Кюстринской, – простиравшейся буквально от пола до потолка, осталось всего два камня.

Еще одна эпитафия – придворного советника Ганса фон Нимша – сегодня хранится в польском Ольштыне. Интересна она кроме прочего тем, что на ней – первое живописное изображение Кёнигсберга, которое относится к концу XVI века.

ДВА ОРГАНА, ДВА МЕДВЕДЯ

Продолжение экскурсии по собору – в филармоническом зале. И главные герои здесь, конечно, органы. Первый и маленький, хоровой орган был открыт в 2006 году, большой орган зазвучал в 2008-м.

- С 28 на 29 августа 1944 года из-за налета британской авиации исторический центр Кёнигсберга был практически уничтожен, - рассказывает Владимир Чиликин. – В Кафедральный собор, что интересно, не попало ни одной бомбы, но он выгорел изнутри.

Собор выгорел дотла, были уничтожены и уникальные эпитафии княжеского склепа, и грандиозный орган, и все остальное. После войны более 50 лет собор простоял без крыши, и лишь в начале 1990-х годов было принято решение восстановить городскую достопримечательность. И конечно, решили воссоздать орган.

- Сделан орган известной фирмой из Потсдама, а деревянные декорации – нашими, калининградскими мастерами, - продолжает Владимир Чиликин. – Монтировали его примерно полгода, потом еще полгода настраивали.

В последние десятилетия собор восстанавливается по старым фотографиям, которых в архивах сохранилось много, и в значительной части они довольно детальные. Но сохранилось не всё. Например, мы не знаем, как выглядела большая часть витражей собора. Поэтому при восстановлении калининградским художникам пришлось включать фантазию.

При восстановлении витражей калининградским художникам пришлось включать фантазию. Фото: Платон ЕГОРОВ

По фотографиям пришлось восстанавливать и еще один уникальный артефакт, который находится в соборе, – купель святого Олафа. Это вместительная гранитная чаша, украшенная барельефами. По словам Владимира Чиликина, после войны было найдено всего 13 фрагментов купели. Но старые фото здорово помогли делу реставрации. Сегодня, кстати, оригинальные части купели можно определить по цвету (они более темные), но в целом все выглядит весьма органично.

Купель Святого Олафа - один из древнейших экспонатов. Фото: Платон ЕГОРОВ

В отличие от купели двум каменным медведям производства 1697 года, стоявшим некогда у входа в ратушу Кнайпхофа – средневекового города, занимавшего нынешний остров Канта, – повезло больше. Они сохранились почти идеально.

Этот симпатичный медведь некогда охранял ратушу Кнайпхофа. Фото: Платон ЕГОРОВ

- Это интересная история, - говорит Владимир Чиликин. – После войны они обнаружились возле особняка какого-то генерала. Потом оказались во внутреннем дворе университета и довольно долго там простояли, можно сказать, под дождем и снегом. Но в конце концов вернулись на историческую родину. От ратуши Кнайпхофа ничего не осталось, поэтому они в соборе.

Кстати, медведи пользуются большой популярностью у туристов. А с одним из них очень любят делать селфи – косолапый как будто улыбается.

МАКЕТ КЁНИГСБЕРГА И БИБЛИОТЕКА

Из филармонического зала идем в собственно музей Кафедрального собора. Поднимаемся по винтовой лестнице, попадаем в обширное помещение, в центре которого – впечатляющий размерами и качеством работы макет центра Кёнигсберга. Город воспроизведен по состоянию на 1937 год. Вот Королевский замок, вот высоченный супермаркет в бывшем Альтштадте, разведенный мост, ведущий на Кнайпхоф, район портовых складов Ластадие, круглый купол синагоги, а вот и Кафедральный собор… Макет создавался в течение пяти лет.

- Все очень точно, - говорит Владимир Чиликин. - При создании макета мастер использовал аэрофотосъемку и обычные городские фотографии. Каждый домик соответствует своему историческому облику.

Проходим в соседний зал, здесь первым делом взгляд цепляется за фигуры в ярких средневековых одеждах.

- Это современная реконструкция представителей Тевтонского ордена: монах, рыцарь, дворянин… - говорит Владимир Чиликин. – А напротив – вполне оригинальные вещи.

Причем более древние, чем Тевтонский орден. На витрине представлены различные археологические артефакты, найденные во время раскопок на территории Калининграда. Тут и витые прусские кольца, и фибулы, то есть застежки для одежды, и другие украшения.

Когда-то в соборе располагалась первая библиотека Кёнигсберга – Валленродтская. Книжную коллекцию начал собирать в XVII веке представитель старинного рода Мартин фон Валленродт, продолжили его потомки.

- В коллекции находилось около 60 тысяч книг, в том числе и рукописных, - рассказывает Владимир Чиликин. – Увы, судьба собрания печальна. Значительная часть книг сгорела, хотя много и осталось. Правда, разбросаны они сейчас по разным местам. Самая большая подборка находится сегодня в польской Торуни, есть книги из Валленродтской библиотеки в Москве, Санкт-Петербурге, а также в нашем университете.

Над восстановлением Валленродской библиотеки трудились калининградские мастера по дереву. Фото: Платон ЕГОРОВ

В самом соборе было принято решение восстановить один из двух залов знаменитой библиотеки. Калининградские мастера по дереву постарались – интерьеры выглядят очень впечатляюще. Сегодня в уютном и аутентичном помещении проходят лекции и камерные концерты.

- А когда-то в библиотеке бывал Иммануил Кант. Здесь же любил посидеть Эрнст Теодор Амадей Гофман. Будучи студентом Альбертины, он учился у Канта и любил прогуливать его лекции, возможно, именно здесь, - улыбается Владимир Чиликин.

НА СЕВЕРНОЙ БАШНЕ

Кстати, о Канте. В музее Кафедрального собора самому известному уроженцу Кёнигсберга посвящен отдельный зал. Здесь можно увидеть макет дома Канта, располагавшийся недалеко от Королевского замка, но интереснее - костюм великого философа. Аккуратный и элегантный.

- Реконструкция костюма сделана в точности по физиологическим данным Канта, его рост, как известно, был весьма невелик – 1 метр 57 сантиметров, - говорит Владимир Чиликин.

Костюм Иммануила Канта. Аккуратно и элегантно. Фото: Платон ЕГОРОВ

Рядом с залом Канта – экспозиция, посвященная Семилетней войне, а точнее, периоду, когда Кёнигсберг и Восточная Пруссия находились под управлением Российской империи. Портреты генерал-губернаторов, в том числе Василия Суворова – отца знаменитого полководца, монеты с профилем российской императрицы Елизаветы Петровны…

- Кстати, монеты чеканились в Кёнигсберге. После того как Восточную Пруссию император Петр III вернул, прусский король Фридрих II приказал активно выкупать эти монеты. У нас в области их, кстати, периодически находят. Они очень ценятся у нумизматов.

Финальная точка экскурсии – под самой крышей собора. Сюда, на самый верх Северной башни, приходится добираться по очень узкой винтовой лестнице, держась за канат и внимательно смотря под ноги. Под крышей находится мастерская Владимира Чиликина. Также очень похожая на музей – вокруг огромное количество различных экспонатов, особенно живописных.

Но не только.

- Вот взгляните, - говорит художник, демонстрируя какую-то бумагу за стеклом в деревянной рамке. – Это билет на последний органный концерт в Кафедральном соборе в Кёнигсберге. Он состоялся за несколько месяцев до британской бомбардировки, уничтожившей город. 3 апреля, 18.30, цена – три с половиной рейхсмарки. «Страсти по Матфею».