Безумный сезон «Балтики»: Рекордная серия, медведь на стадионе и немного «колхоза»

Балтийцы в этот раз подарили море позитивных эмоций – и себе, и болельщикам. Фото: пресс-служба ФК "Балтика"

Калининградская «Балтика» вместе со всей Первой лигой ушла на зимний перерыв. Самое приятное, что наша команда теперь еще как минимум три месяца будет оставаться лидером чемпионата. О таком болельщики еще недавно не могли даже мечтать.

Впрочем, не только результатами запомнится пролетевшая на одном дыхании победная часть сезона-2022/2023. Воспользовавшись паузой, «Комсомолка» решила выделить все наиболее важное и интересное из того, что произошло в эти месяцы.

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В первой же игре чемпионата «Балтика» проиграла на выезде - московскому «Велесу» со счетом 1:2. Такое начало, конечно, стало обескураживающим, но кто же знал тогда, что это поражение так и останется единственным до конца года?! Балтийцы не просто выдали впечатляющую беспроигрышную серию из 19 матчей – наши парни установили рекорд Первой лиги. После перехода на систему «осень-весна» еще ни одна команда не завершала первую часть сезона с одной-единственной осечкой.

По остальным параметрам тоже полный порядок. «Балтика» забила 38 мячей, разделив лидерство в этом компоненте со «СКА-Хабаровск». Пропущенных голов накопилось всего 21 – более крепкая оборона оказалась только у махачкалинского «Динамо» и «Нефтехимика» (по 16) и «Волгаря» (19).

Есть чем похвастаться и в личной статистике. Нападающий «Балтики» Гедеон Гузина возглавил рейтинг бомбардиров Первой лиги, наколотив в ворота соперников 11 мячей.

Все на матч!

Успехи команды моментально отразились на посещаемости матчей. Суммарно 9 домашних игр на трибунах стадиона «Калининград» посмотрели 81 010 человек – в среднем по 9001 на каждой встрече. Максимальным число болельщиков было во время битвы с «Аланией», когда поддержать команду пришли 12 789 человек.

На самом деле в этом году зрителей намного больше, чем даже показывают продажи билетов. Некоторые игры с участием «Балтики» в прямом эфире транслировали на федеральном телеканале «Матч-ТВ» и других каналах холдинга «Матч». Аудитория наверняка исчислялась десятками (если не сотнями) тысяч человек.

- Безусловно, мы хотим, чтобы зрителей было больше, чтобы они поддерживали ярче и прощали нам все, но понимаем, что просим нереализуемые вещи. Ставлю одной из своих целей - затащить болельщиков на трибуны, потому что нам очень хочется ответить взаимностью на их любовь и поддержку, - говорил по окончании прошлого сезона главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич.

Что ж, пока и эту задачу балтийцы успешно решают.

Про гостеприимство

Новшеством этого сезона стал забавный формат встречи соперников на стадионе. В клубе постарались каждый раз придавать приезду гостей особый антураж. Например, футболистов и тренеров красноярского «Енисея» в Калининграде встретил играющий на балалайке медведь (жаль, ненастоящий) и русские народные танцы. А «Аланию» на стадионе приветствовали люди в национальной осетинской одежде под национальную музыку c живым орлом.

Вот так на стадионе «Калининград» встречали красноярский «Енисей». Фото: пресс-служба ФК "Балтика"

Многие гости задумку оценили по достоинству.

- Прекрасный стадион, прекрасный антураж, все улыбаются, на позитиве на таком. Очень приятно было, - признался на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Алании» Владимир Белявский. – Народ собрался, фонарики включает. В воскресенье пришли вечером на футбол, потом могут прогуляться в хорошем настроении, тем более что команда выиграла.

Ответили за слова

Прошедшая часть сезона оказалась богата не только на громкие результаты, но и на не менее громкие высказывания. Первым отличился защитник балтийцев Кирилл Маляров, который после выездного матча с «КАМАЗом» (0:0) выдал «мощную аналитику».

- Большинство игроков [соперника] что-то кричат, падают. Я говорю – это колхозный футбол, и мы начали в него играть. Не показали класс. Если бы показали, была бы победа, - горячился в беседе с журналистами Кирилл.

В руководстве «Балтики» отреагировали на спич оригинально: после возвращения домой Малярова отправили тренироваться в сельскую местность, чтобы, так сказать, напомнить, каким бывает колхоз. Конечно, все это было сделано в шутку, и болельщики, судя по реакции в комментариях, тоже посмеялись.

После слов про «колхозный футбол» защитника Кирилла Малярова отправили тренироваться в село. Фото: пресс-служба ФК "Балтика"

Автором еще одной нашумевшей цитаты стал наставник краснодарской «Кубани» Роберт Евдокимов. После того как на домашнем стадионе краснодарцы не смогли одолеть «Балтику» (0:0), тренер позволил себе сомнительную оценку игры соперника.

- В «Балтике» много легионеров, обученная команда, тренерская, но очень простой такой, примитивный футбол, с чем мы и справились. Закономерная ничья. «Балтика» очень хорошая, но примитивная команда, - высказался тренер.

Сергей Игнашевич вступать в полемику не стал и доказал все делом. А играющая в «непримитивный» футбол «Кубань» доковыляла до зимнего перерыва лишь на 15-м месте. При этом сам Евдокимов уже покинул пост главного тренера «Кубани» – при нем после матча с «Балтикой» команда не одержала ни одной победы.

Тревожная весна 2023-го

Первый матч после зимнего перерыва «Балтика» сыграет только через три месяца – 5 марта примет дома «СКА-Хабаровск». Всего в весенней части предстоит провести 14 игр, из которых 8 – дома.

Несмотря на эйфорию, у многих болельщиков сейчас наверняка присутствует и чувство тревоги. Еще свежи воспоминания о том, как прошлой весной «Балтика» откровенно провалила финальную часть чемпионата, хотя претендовала на место в топ-4 и стыковые матчи.

Многое, как обычно, будет зависеть от трансферной активности. Жизнь в Первой лиге устроена так, что за зиму можно не только усилить состав, но и, наоборот, растерять многих лидеров, которых переманят к себе конкуренты.

В любом случае календарь обещает огненную концовку: в последних трех турах будет и выездной матч с «Аланией», и домашний с «Рубином», которые пока видятся нашими основными конкурентами в борьбе за попадание в Премьер-лигу. Скучать точно не придется.