Калининградка выиграла в «Что? Где? Когда?» 100 тысяч рублей

Жанна обыгрывает знатоков уже не в первый раз. Фото: Первый канал

Вопрос копирайтера из Калининграда Жанны Бойченко прозвучал в первой же игре весенней серии «Что? Где? Когда?». Программа вышла в эфир в воскресенье, 19 марта. Играть против телезрителей вышла команда Дениса Элькиса.

Уже на втором вопросе волчок указал на конверт с надписью «Калининград». Задание от нашей землячки звучало так:

«В начале XX века выпускались необычные сборники, предназначенные для людей одной профессии. Каких разделов в них только не было! Был раздел про различные чувства. Был раздел про различные виды транспорта. Был раздел про различные шествия – и много-много других разделов. Перед тем как заглянуть в такие сборники, люди этой профессии, как правило, пользовались секундомером. Что они замеряли?»

После минуты обсуждения знатоки пришли к выводу, что речь в вопросе идет о фотографах, которые таким образом замеряли время выдержки (когда фотоаппарат фиксирует изображение). Но оказались неправы. На самом деле вопрос был о сборниках для таперов - пианистов, которые играли за плату на танцевальных вечерах.

- Музыканты измеряли длительность эпизодов, а потом подбирали в этих сборниках подходящие по теме и настроению ноты, - объяснил ведущий.

Счет стал 1:1, но в итоге в игре знатоки все равно одержали победу.

Для Жанны Бойченко нынешняя победа над членами клуба «Что? Где? Когда?» стала далеко не первой. Не так уж давно, в сентябре прошлого года, калининградка выиграла у знатоков команды Константина Рудера 300 000 рублей (ее вопрос признали лучшим). В 2021 году Жанне Бойченко везло чаще: ее вопросы звучали в эфире весной и осенью, и оба раза знатоки ошибались в ответах, что увеличило состояние нашей землячки на 400 000 рублей.