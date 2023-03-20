Жители Петербурга и Ленобласти чаще всех едят мясо

Санкт-Петербург и Ленинградская область являются настоящим оплотом приверженцев мясной диеты. Ежедневно мясо в пищу употребляют 52% жителей города и области, тогда как в целом в России каждый день мясо едят 36% россиян. Таковы результаты исследования*, проведенного банком «Открытие» к Международному дню без мяса 20 марта.

Лишь 1% петербуржцев и жителей области вообще не едят мясо и мясные продукты. 3% едят мясные блюда не чаще одного раза в месяц, 13% – не чаще раза в неделю, и, наконец, 31% – несколько раз в неделю.

Также лишь 1% респондентов готовы отказаться от употребления мяса в пищу из-за любви или дружбы с человеком, который принципиально его не ест. И даже рекомендация врачей заставит отказаться от мясной диеты лишь треть жителей города и области.

Потребление в семье говядины за последний год не изменилось у 61% опрошенных, свинины – у 79%, мяса птицы – у 67%. В целом по стране, аналогичные ответы дали 58%, 69% и 70% россиян, соответственно.

Согласно данным исследования, 37% людей, проживающих в Петербурге и Ленобласти, по сравнению с началом прошлого года стали есть меньше говядины, 17% – свинины, 8% – мяса птицы. При этом каждый четвертый респондент мясо птицы стал есть в больших объемах. Потребление же говядины и свинины выросло только у 1% и у 4% опрошенных, соответственно.

Среди причин, по которым произошли эти изменения (открытый вопрос, можно было давать больше одного варианта ответа) жители Петербурга и Ленинградской области чаще всего называли изменение цен на конкретные виды мяса (32%), решение перейти на более здоровое питание (20%), изменение вкусов (19%). При этом 7% отметили изменение мясного ассортимента в магазинах.

44% жителей города и области однозначно заявили, что любят мясо больше, чем рыбу. Еще 32% любят мясо и рыбу одинаково. Рыбе предпочтение отдают только 19% респондентов.

*Опрос проведен банком «Открытие» 8-15 марта по репрезентативной выборке среди 1020 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

С уважением,