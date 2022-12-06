«Неужели кому-то нужно до парка огородами ехать?»: что говорят калининградцы о запуске трамвая № 3

Трамвай № 3 курсирует между Южным вокзалом и Центральным парком. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде возобновилось движение трамвая по маршруту № 3 «Южный вокзал – парк Центральный». За несколько дней до этого городские власти предупредили о планируемом старте маршрута и возможных неудобствах для автомобилистов.

- В связи с этим на участке Ленинского проспекта от проспекта Калинина до улицы Багратиона будет произведено сужение проезжей части, установят ограничительные столбики и бетонные ограждения. Движение транспортных средств будет осуществляться по двум полосам, - говорилось в распространенном сообщении.

Узкое место обозначили не зря. Теперь с раннего утра автомобилисты жалуются в соцсетях на пробки у Южного вокзала.

- Вместе с трамваем вернули и пробку от станции Сортировочной до улицы Багратиона, - написал калининградец Михаил. - Теперь как в старые добрые времена - с 7.00 до 10.00 стоишь в пробке. Романтика!

- Огромное «спасибо» за сужение проезжей части вдвое у Южного вокзала, - еще мнение автомобилиста. - Пробки километровые! «Благодарим» всем Балтрайоном!

Другие калининградцы озаботились тем, что для трамвая не предусмотрена остановка на перекрестке Ленинского проспекта с улицей Багратиона (со стороны Южного вокзала). Третьим не нравится, что маршрут частично дублирует маршрут трамвая № 5.

- Неужели если кому-то надо от Южного вокзала до Центрального парка, то он поедет огородами? – не смогла промолчать калининградка. - Достаточно автобусов и маршруток, которые за 10 минут довезут. На этом трамвае удобно только тем, кому нужен участок от вокзала до Центрального рынка.

В первые дни движения «тройки» возникли сложности и около Центрального парка. Из-за припаркованных прямо на рельсах автомобилей вагоны не могли покинуть конечную вовремя. Об этом также сообщали калининградцы в соцсетях.

Добавим, маршрут у «тройки» такой: Южный вокзал - областная филармония - Большая Песочная - набережная Ветеранов - Рыбная деревня - универсам «Московский» – Фрунзе - областная больница - пл. Маршала Василевского - Пролетарская - Центральный рынок - Черняховского - технический университет - зоопарк - кинотеатр «Заря» - парк Центральный.

Время ожидания – примерно 10 минут.

Отметим, новость про трамвай горожане не только критикуют. Немало и тех, кто искренне рад расширению сети.

- Люди, ну что вы злые такие? – не удержалась пассажирка трамвая № 3 Светлана. - Город уже отвык от трамвайного движения. Уверена, что власти скорректируют интересы автомобилистов и любителей трамваев, нам всем хватит места!