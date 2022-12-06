50 жемчужин Калининградской области. Маяки: Риндерорт, Брюстерорт и «золотое» яйцо из Рыбной деревни

Маяк в Заливино - это уже музейный комплекс. Фото: Александр Подгорчук

Любой морской регион может похвастать своими маяками, и Калининградская область не исключение. Причем у нас что ни маяк, то исторический памятник, поэтому экскурсия может получиться очень увлекательной. И чисто теоретически эту экскурсию можно совершить на… маяке. Да-да, на плавучем маяке «Ирбенский», который стоит сегодня у причала в центре Калининграда.

Фантастический маршрут

Давайте пофантазируем. Вначале, например, двинемся на «Ирбенском» вверх по течению Преголи: дойдем до Гвардейска, там повернем на север в Дейму, через Полесск попадем в Куршский залив и подойдем к поселку Заливино, где находится маяк 1868 года постройки. Сегодня здесь расположен музей. После этого, правда, придется вернуться обратно в Калининград и отправиться в противоположную сторону – через Морской канал в Балтийское море. Остановка в Балтийске, где находится еще один старинный маяк, а затем вдоль западного побережья Самбийского полуострова идем к мысу Таран. Там, на этом мысе, еще одна светящаяся достопримечательность – маяк Брюстерорт.

На плавучем маяке «Ирбенский» можно было бы совершать экскурсии. Фото: Александр КАТЕРУША

Конечно, этот маршрут чисто гипотетический и вряд ли реализуемый на практике. Во-первых, не очень понятно, как «Ирбенский» - немаленькое морское судно - может пройти по Преголе (наверное, не может). Во-вторых, едва ли нынешнее техническое состояние морского маяка позволит совершить столь длительное путешествие. Но в качестве фантазии такой вариант рассмотреть можно, почему нет?

А в реальности, конечно, обзорную экскурсию по маякам мы совершим по суше. И стартуем в Калининграде.

Однажды ночью он пришел…

В ночь на 30 июня 2017 года возле Музея Мирового ошвартовалось необычное судно с высокой мачтой – плавучий маяк «Ирбенский». С 1962-го по 1987-й год он верой и правдой служил делу навигации в Ирбенском проливе, через который суда шли в рижский порт. Но с распадом Советского Союза уникальное судно оказалось никому не нужным, оно стояло на «вечном приколе» в Ломоносове Ленинградской области, словно ожидая, когда его распилят на металлолом. К счастью, «Ирбенскому» в отличие от множества других советских судов – нередко уникальных – повезло: в ситуацию вмешалась общественность, и плавучий маяк был спасен. После ремонта он совершил свой последний крупный переход через Балтийское море и прибыл в центр Калининграда, пополнив ряды научной флотилии Музея Мирового океана.

Сейчас это – популярный музейный экспонат. Наряду с судами «Витязь», «Космонавт Виктор Пацаев», подводной лодкой Б-413... Многочисленные туристы, посещающие плавучий маяк, могут заглянуть в каюты, в которых размещалась команда, изучить машинное отделение и массивную 17-метровую мачту, на которой установлен собственно маяк.

Так романтично…

Недалеко от «Ирбенского», немногим выше по течению Преголи, находится еще один маяк, правда, не плавучий, а стационарный. Да и «маяк» - это только название. Речь – о башне в Рыбной деревне, роль которой изначально была чисто декоративной. И, надо сказать, маяк с этой ролью вполне успешно справился: сегодня представить себе фотографию Рыбной деревни, на которой отсутствовал бы маяк практически невозможно. В белоснежной башне расположено кафе, магазин сувениров, а наверху – смотровая площадка с видом на Кафедральный собор и остров Канта. Вид этот настолько романтичный и вдохновляющий, что маяк стал излюбленным местом для молодоженов.

Впрочем, они поднимаются на маяк не только ради прекрасного вида. На смотровой площадке живет «Птица счастья» - бронзовая скульптура чайки с яйцом. Говорят, что если потереть яйцо, то молодую пару скоро ждет пополнение. Судя по всему, верят в эту примету многие: если сама чайка имеет темный бронзовый цвет, то ее яйцо от многочисленных прикосновений уже почти золотое.

Вначале была мачта

Еще один маяк, превращенный в музей, находится в Полесском районе, точнее, в поселке Заливино, который до войны назывался Риндерорт. Первоначально, в 1868 году, на берегу залива была установлена деревянная мачта, увенчанная здоровенной керосинкой, а в начале прошлого века построили маяк – круглую кирпичную башню. Он действовал вплоть до середины 1980-х годов, помогая рыбакам ориентироваться в Куршском заливе. Потом был заброшен и находился на грани уничтожения – у некоторых ушлых товарищей появились мысли разобрать маяк на кирпич. Но старинному сооружению повезло – он был передан в ведение Музея мирового океана. В 2020 году на вершине маяка впервые за долгие годы загорелся свет.

Сейчас это не просто маяк, а историко-архитектурный комплекс. Кроме 12-метровой башни в него входят домик смотрителя маяка, кирпичный колодец и исторический причал. Создание экспозиции продолжается, на это собираются средства в том числе с помощью благотворительных организаций.

Пусть светятся!

Самые старые маяки Калининградской области находятся на морском побережье и до сих пор действуют. Соответственно, это режимные и охраняемые объекты, поэтому полюбоваться на них можно только со стороны.

Маяк в Пиллау, нынешнем Балтийске, был построен еще при жизни Наполеона, в 1813-1816 годах. Его высота составила более 33 метров, а свет виден на расстоянии 16 морских миль. Во время ожесточенных боев весной 1945-го маяк пострадал незначительно и вскоре был снова введен в эксплуатацию. Сегодня он является памятником истории и культуры регионального значения и в каком-то смысле символом Балтийска. Кстати, еще один символ этого города расположен буквально в нескольких метрах от маяка – это бронзовый памятник Петру Первому.

«Башня света» в Балтийске является символом этого города. Фото: Александр КАТЕРУША

Если «башню света» в Балтийске можно рассмотреть во всех деталях, то другой действующий маяк – на мысе Таран – находится на территории воинской части и доступ к нему, разумеется, закрыт. Этот маяк немного моложе балтийского – его построили в 1846 году. Высота башни составляет 30 метров, а свет виден на расстоянии 34 километров. Особенно впечатляющий вид на маяк Брюстерорт (так он назывался до войны), конечно, с моря. И этим видом вполне могут насладиться рыбаки, которых в районе мыса Таран довольно много: чуть ли не круглый год в этом месте великолепно ловится треска.