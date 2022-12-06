Изменения на карте Калининградской области: минус Холмогорье, плюс Межречье

Удивительно, но якобы новоиспеченный поселок Межречье (экс-Междуречье) именно так был указан на карте 25-летней давности. Фото: Архив автора

Согласно постановлению губернатора, поселок Холмогорье Правдинского района отныне – Холмогорное, а Междуречье Озерского района – Межречье. Почему их переименовали?

В Правдинском районе было сразу два Холмогорья. Вот и решили тезок наконец развести, чтобы не было путаницы. И, судя по электронной карте региона, Холмогорным стало то Холмогорье, что было возле поселка Дальнее. А Холмогорье возле Липняков осталось при своих.

Что касается Междуречья под Озерском, то его якобы путали с одноименным поселком в Черняховском районе. При этом Междуречье Гусевского района переименовывать вроде не планируется. Хотя от черняховского Междуречья оно находится примерно на том же расстоянии, что и озерское. Но их, выходит, не путают.

Однако это не все. Например, на карте области 1998 года озерское Междуречье указано как… Межречье. То есть именно так, как его нарекли на днях. Значит, четверть века назад при составлении карты ошиблись? Но ведь и в справочнике 1975 года «Административно-территориальное деление Калининградской области» по Озерскому району тоже указано лишь Межречье. И понятно, что речь – о том самом поселке. В общем, чудны дела твои, калининградская топонимика.

Как бы то ни было, теперь, получается, осталось всего два Междуречья. При этом у нас есть куча поселков, названия которых повторяются по пять, шесть, семь раз. А Сосновок, судя по последним данным, и вовсе девять. Причем по две в Гурьевском и Нестеровском районе. И ничего, как-то не путаются.

Кстати, вот как вышли из ситуации на трассе Талпаки-Советск. Там по соседству сошлись два поселка Дальнее (один Гвардейского района, другой – Полесского). И чтобы водители их различали, на указателях стали писать Дальнее-1 и Дальнее-2.