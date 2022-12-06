У Есенина – про нелегальную торговлю, у Толстого – про субботник: к чему калининградские чиновники цитируют писателей и поэтов

Даже в творчестве классиков, как оказалось, можно найти немало полезного для сферы городского хозяйства.

В последнее время в речи калининградских чиновников (и письменной, и устной) стали все чаще встречаться высказывания великих писателей и мыслителей, то и дело заставляя нас задуматься над россыпью мудрых мыслей. «Комсомолка» решила присмотреться повнимательнее, кто, кого и в связи с чем цитировал, а заодно узнать у эксперта, в чем смысл этого красивого приема.

Чисто по классику

Сезон цитирования открыла Елена Дятлова, которая на тот момент занимала пост главы администрации Калининграда. Подводя итоги месячника благоустройства, градоначальница вдруг вспомнила… Льва Толстого.

- «Всякий пусть метет перед своей дверью. Если каждый будет делать так, вся улица будет чиста», - обратилась Елена Дятлова к калининградцам, вспомнив одну из книг классика - «Путь жизни».

Надо сказать, Елена Ивановна не устает напоминать, что Калининград - наш дом, и каждый должен стремиться к тому, чтобы этот дом был чистым, уютным и красивым.

О лошадях, торговцах и котах

Но это еще не все. Чтобы объяснить происходящие в городе экономические процессы, все та же госпожа Дятлова недавно решила изъясниться словами русского поэта Сергея Есенина. К его творчеству она обратилась, в частности, рассказывая о борьбе с нелегальной торговлей на улицах Калининграда.

- Побороть ее можно только экономическим путем. Другого способа не существует. Как писал Сергей Есенин, «плохую лошадь вор не уведет». Если все калининградцы будут проходить мимо этих лотков и покупать те же самые продукты питания на рынках, в магазинах, тогда нелегальная торговля умрет сама собой. Поэтому я прошу помощи у калининградцев, если мы хотим действительно убрать нелегальную торговлю с улиц. Нужно просто проходить мимо, - призвала сити-менеджер.

Добавим, что процитированная строчка – из стихотворения «Письмо к деду». В нем автор обращается к пращуру, с одной стороны, с благодарностью, с другой, просит не обесценивать выбранный путь поэта.

Вообще, в любви к чтению Елена Дятлова признавалась не раз. Так, накануне Нового 2022 года в эфире радио «Комсомольская правда-Калининград» она прочла стихотворение московской поэтессы Мальвины Матрасовой: «Человеку нужен теплый кот, чтоб мурлыкал громко он на ручках…».

При всем богатстве выбора…

К высказываниям великих в свою очередь обратился и губернатор Антон Алиханов. У себя в телеграм-канале Антон Андреевич пообещал подписчикам «иногда пытаться разнообразить содержание». И опубликовал целую россыпь цитат:

«Красоту высоты не ощутить без страха падения»;

«Успешное сотрудничество и успешное понимание - вещи разные»;

«С этим миром не все в порядке. Мораль уже не та, что раньше»;

«Подлинное хитроумие заключается в том, чтобы не демонстрировать хитроумия. Самые умные не выделяются»;

«Пораженчество - наш самый страшный враг»;

«Мы обязаны создать веру в победу - веру, которая является основой воинского долга и воинской чести!»;

«Оружие - вещь хорошая, независимо от того насколько оно страшное»;

«Ненависть – ценнее, чем золото и алмазы, это оружие, равного которому нет во всем мире»;

«Скептицизм - это лишь способ самоуспокоения»;

«Чем выше интеллект, тем меньше вера в успех»;

«У Бога не бывает сомнений»

Ну, и так далее.

Источником губернаторского вдохновения оказался роман китайского писателя Лю Цисиня «Темный лес».

Философское спокойствие

В том же губернаторском телеграм-канале не обошлось и без цитат «калининградского всего» - Иммануила Канта.

«Вспомнил, когда награждал победителей Международной олимпиады по философии, которая в течение недели проходила у нас в Калининграде, - написал глава региона. - Выиграли студенты из Испании, Германии и России. Очень радостно, что даже сквозь года философия объединяет страны. Мы же продолжаем готовится к важному событию, которое пройдёт совсем скоро. В 2024 году Калининград отметит 300-летие со дня рождения Иммануила Канта. И очередная Международная олимпиада по философии станет ее обязательной частью».

Свой пост Алиханов дополнил такими изречениями великого гуманиста:

«Рассудок ничего не может созерцать, а чувства ничего не могут мыслить. Только из соединения их может возникнуть знание»;

«Лучшие достижения человечества - это результат их мыслей и чувств»;

«Постоянно давать детям награды не годится. Через это они становятся себялюбивыми, и отсюда развивается продажный образ мыслей»;

«Детям нужно давать стимул, а не награды».

На бога надейся, да сам не плошай

Конечно же, нельзя не вспомнить и бывшего мэра Калининграда – Александра Ярошука, сегодня представляющего интересы области в Совете Федерации. В одном из интервью «Комсомолке», еще будучи мэром, он признался, что в свободное время слушает жития святых (из-за загруженности на работе на чтение Библии времени не хватало).

Во время одного из городских праздников Александр Георгиевич, обращаясь к калининградцам, вспомнил слова русского святого Серафима Саровского:

- «Начни с себя и хватит с тебя!» – процитировал преподобного градоначальник.

Затем разъяснил применение этой цитаты:

- Не надо говорить за страну, за все общество, просто поздоровайтесь со своим соседом, если вы едете на машине и кто-нибудь вас подрезал, или в общественном транспорте или на тротуаре вас толкнули, промолчите, скажите: «Господи помилуй!».

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Учите наизусть, но не увлекайтесь!»

О сильных и слабых сторонах цитирования как речевого приема рассказала автор телеграм-канала «Кеска для слов» Светлана ШУНЕЙКО:

- Универсального правила использования цитат не существует. Безусловно, у выступления, в котором прозвучат гениальные мысли (пусть и не свои), чуть больше шансов произвести впечатление на аудиторию, но и риск поблекнуть на фоне чужих афоризмов - тоже велик.

Чтобы сохранить баланс, вот несколько простых советов:

1. не используйте выражения, которые известны каждому и превратились в клише («мы в ответе за тех, кого приручили», «хотели как лучше, а получилось как всегда» и др.);

2. учите чужие слова наизусть;

3. не увлекайтесь цитированием (одной яркой цитаты вполне достаточно, чтобы эффектно начать или закончить выступление);

4. всегда сохраняйте понравившиеся высказывания (например, в телефоне);

5. не забывайте о слушателях (цитата должна быть им понятна);

6. читайте, читайте и ещё раз читайте (даже если не найдёте интересных цитат, кругозор всё равно расширится).

И еще один совет, но он не для тех, кто произносит речь, а для тех, кто слушает. Помните, что цитата - это один из приемов речевой манипуляции. Ссылаясь на авторитет, говорящий может усыпить вашу бдительность и заставить вас согласиться с ним, заручившись поддержкой слов великого человека. Кстати, этот прием очень популярен в речи чиновников. Они любят цитировать вышестоящих, когда выступают перед нижестоящими. Именно поэтому хочется, чтобы «ссылок на авторитет» в речи чиновников было меньше, а собственных мыслей больше.