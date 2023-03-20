Калининград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество20 марта 2023 7:16

Погода на неделю в Калининграде: тепло, крепкий ветер и много дождей

Калининградцев ждет теплая и очень дождливая неделя
Михаил ЯНОВСКИЙ
Михаил ЯНОВСКИЙ
Осадки ожидаются каждый день.

Осадки ожидаются каждый день.

Фото: Александр Подгорчук

Синоптики поделились прогнозами на неделю с 20 по 26 марта в Калининграде. Нас ждут теплые, но при этом дождливые семь дней.

По данным Гидрометцентра России, максимальная температура ожидается в понедельник – сегодня воздух может прогреться до +15 градусов. Во второй половине дня и особенно в вечерние часы должны пройти небольшие дожди.

Со вторника по пятницу включительно дневные температуры будут колебаться от +9 до +12 градусов. Вероятность выпадения осадков – выше 65%.

В течение всей рабочей недели атмосферное давление будет медленно понижаться. В понедельник его значение составит 757 миллиметров ртутного столба, в пятницу – 745.

К выходным в наши края придет очередной циклон. В субботу и воскресенье также прогнозируются дожди и усиление ветра до 14 метров в секунду. Температура воздуха составит +8…+11 градусов.

Весна в городе