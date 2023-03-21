В Калининграде началась иммунизация против кори и дифтерии: кто должен сделать прививки

Вакцинироваться против кори может потребоваться взрослым любого возраста. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Калининградской области проходит иммунизация против кори и дифтерийной инфекции. Это связано с ухудшением эпидемиологической ситуации по заболеваемости в России в целом.

- Особенно важно провести иммунизацию населения, в том числе лиц, ведущих кочевой (полукочевой) образ жизни, вынужденных переселенцев, мигрантов, в том числе трудовых, лиц, работающих вахтовым методом, не болевших корью и (или) дифтерией, не получивших прививки (не привитых полностью) в соответствии с национальным календарем профилактических прививок либо не имеющих сведений о прививках, - отметили в региональном Роспотребнадзоре.

Когда прививают детей

В региональном Роспотребнадзоре разъяснили, что в течение жизни у каждого должно быть ДВЕ прививки против кори, и неважно в каком возрасте их сделали:

- Дети получают прививку в год (вакцинация) и в 6 лет (ревакцинация). При нарушении графика вакцинации минимальный интервал между двумя прививками – 3 месяца (но вторая делается по достижению 6 лет!).

Как быть взрослым

- Ни о какой периодичности вакцинации против кори для взрослых один раз в 5, 10, 15 и т.д. лет речи никогда не было и нет! – особенно подчеркивают в Роспотребнадзоре. - Если вам говорят, что прошло энное количество лет и поэтому прививку против кори нужно повторять, не верьте! В официальных документах (Приказ Минздрава РФ №1122) пока значится наличие ДВУХ прививок!

Также в ведомстве напомнили, что если в детстве вы делали все прививки, которые положены, то это совсем не означает, что вы привиты против кори дважды. Календари профпрививок, который был в вашем детстве и который существует сейчас, могут значительно отличаться.

- Вакцинация против кори введена в конце 60-х годов, а вторую прививку ввели в конце 90-х. При этом, сначала повторно прививали не всех, а только серонегативных детей (брали предварительно анализ крови на наличие антител - РПГА). В дальнейшем от этой тактики отказались и стали прививать всех, - разъяснили в Роспотребнадзоре.

В Национальном календаре профилактических прививок для кори указано ограничение по возрасту в 35 лет (55 лет для групп риска: работники образовательных, медицинских, социальных учреждений, торговли , транспорта). Значит ли это что лицам старше 35 лет вакцинация не нужна?

- Вакцинироваться может потребоваться взрослым любого возраста. До 35 лет (55 лет для групп риска) плановая вакцинация проводится бесплатно, вернее ее оплачивает государство. Граждане старше 35 лет могут планово вакцинироваться против кори за свой счет. Бесплатная вакцинация лицам старше 35 лет проводится в условиях эпидемий по показаниям, - объяснили в региональной санитарной службе.

В очагах вспышки кори вакцинируются контактные лица: ранее не болевшие, не вакцинированные, с неизвестными статусом вакцинирования против кори, а также вакцинированные однократно.

Что такое дифтерия

Это острое инфекционное заболевание, характеризующееся симптомами интоксикации, пленчатой ангиной, воспалением гортани с развитием крупа. Заболевание может протекать в токсической, молниеносной и тяжелой формах с формированием осложнений со стороны сердца, почек, нервной системы. Профилактику начинают с 3-х месячного возраста, вакцинируя ребенка 3-х кратно с интервалом в 45 дней между прививками, с последующей ревакцинацией в 18 месяцев и дальнейшими возрастными ревакцинациями в 7 лет, 14 лет и у взрослых каждые 10 лет от момента последней ревакцинации. Обычно вакцинацию от дифтерии совмещают с вакцинацией против коклюша и столбняка.

ВАЖНО! По вопросам вакцинации обращайтесь в поликлинику по месту прикрепления.