5 лет калининградским кинорибейтам: «Янтарные кадры» решают не все

Нынче по итогам съемок порой запоминается не кино, а скандал с участием актера. Фото: кадр из фильма

Напомним, рибейт в этом случае – частичная компенсация расходов на съемки фильма из бюджета Калининградской области. О том, что такая форма поощрения кинопроизводства будет у нас запущена, известно стало в 2016 году. А 4 декабря 2017-го состоялась первая раздача рибейтов.

В тот теперь уже довольно далекий день материально поддержали пять проектов. Кто же попал в великолепную пятерку, и сколько каждый получил? Итак, «Живой» – 653 тысячи рублей, «Черные бушлаты» – 1,3 миллиона, «Золотая парочка» – 3 млн, «На Париж» – 3,9 млн, «Желтый глаз тигра» – 5,7 млн. Итого – чуть больше 14,5 млн. То есть тогда даже не выбрали заложенные на это дело 20 миллионов. Ну да ничего, потом наверстали.

Кто последний?

В 2018 году рибейты получили всего три проекта, зато уже на 28 миллионов 530 тысяч. В 2019-м поддержки удостоились семь проектов (40 млн), в 2020-м – еще семь (50 млн), в 2021-м – 11 (66,3 млн), в 2022-м – тоже 11 (при этом на рибейты было заложено 40 млн).

В советский период, когда кинематограф был на государственном обеспечении, самыми урожайными на съемки у нас выдались 60-е. И за те десять наиболее тучных кино-лет в области сняли три десятка лент. А тут за пять лет только рибейты получили 44 фильма и сериала! Всего же в регионе за период 2017-22 было снято еще больше – просто не все на финансовую помощь подавались (да, и такое случается).

Что ж, подобными темпами за десять лет можно снять и полторы сотни картин. Но вот как насчет соотношения количества и качества?

Мы, конечно, еще не все смогли посмотреть. Однако из уже показанного что-то стало для вас событием? Есть среди «рибейт-кино» такое, которое будете пересматривать? Давайте освежим в памяти хотя бы часть этой продукции. «Порт», «Ревность», «Дайвер», «Цой», «Водоворот», «Андреевский флаг», «Чайки», «Пласт», «Оффлайн» (именно так – с двумя «ф»), «Хочу замуж», «Плакать нельзя», «Диверсант. Идеальный штурм», «Морские дьяволы. Особое задание», «Морские дьяволы. Дальние рубежи», «Преступление-2». «В клетке-2», «По законам военного времени-4», «По законам военного времени-5»…

Снимавшийся у нас в 1958 году фильм «Судьба человека» признан шедевром во всем мире. А что можно с гордостью назвать из картин последних лет? Фото: кадр из фильма

Кстати, из того, что снимали у нас в упомянутые 60-е, лично мне не стыдно назвать целый ряд фильмов: «Мир входящему» и «Третий тайм», «Отец солдата» и «Щит и меч», «Альпийская баллада» и «Женя, Женечка и “катюша”», «Весна на Одере» и «Ошибка резидента», «На пути в Берлин» и «Был месяц май».

Откуда берутся мифы

В общей сложности из областной казны на рибейты ушло порядка 250 миллионов рублей. При этом утверждается, что благодаря этой системе экономика региона получила около 1 миллиарда рублей. Ведь киношники тоже тратят у нас деньги.

При введении в бюджет статьи расходов на рибейты звучало, что такое кино будет якобы и продвигать янтарный край, привлекая новых туристов. Неужели кочующая из картины в картину натура в состоянии серьезно повлиять на туристический поток? Та же Куршская коса, конечно, прекрасна. Но если нет ни хорошей истории, ни игры, тут бессильна даже самая фактурная натура. В общем, «янтарные кадры» решают не все.

Меж тем у нас до сих пор втюхивают легковерным туристам, что вот здесь, мол, снимали «Белое солнце пустыни», а вон там – «Семнадцать мгновений весны». Хотя они и рядом с областью, как говорится, не стояли. Однако когда кино действительно классное, поневоле хочется быть к нему причастным. Так и рождаются байки, что в поселке Морское товарищ Сухов откапывал Саида, а на улице Тельмана стоит дом из сериала про Штирлица.

Искусство требует жертв

А с «рибейт-кино» порой и такое случается. В 2020 году при съемках очередного сериала киношники устроили форменный вандализм. В Калининграде стены форта № 8 были «украшены» граффити, а форт на Балтийской косе остался после них с кучами мусора и… виселицами. Бутафорскими, но весьма натуралистичными. Народ пугался и недоумевал.

У обоих фортов имеется защитный статус объекта культурного наследия регионального значения. Так что власти поначалу грозили кинодеятелям даже уголовным делом. Уже не говоря о такой мелочи, как лишение рибейта. Ну и что же в итоге?

А еще современные киношники могут устроить форменный вандализм. Впрочем, их предшественники тоже не всегда бережно относились к историческому наследию. Фото: Евгений КАРАЧАРОВ

Нарушители повинились, все за собой отмыли-убрали. После чего отправились на конкурс рибейтов. И не просто получили – им решили дать больше всех! Очевидно, детективный сериал, ради которого пострадали форты, будет особенно хорошо работать на позитивный образ региона, заманивая путешественников.

Тем временем у нас решили давать рибейты еще и на съемки клипов. Однако желающих пока что-то не нашлось.

45 лет назад:

«Это же наш Юрка из 23-й школы!»

Будущий почетный гражданин Калининграда Юрий Романенко приехал с родителями в наш город в 1959 году. Здесь пошел в девятый класс, здесь во время производственного обучения в типографии «Калининградской правды» получил первую рабочую специальность – цинкограф.

12 апреля 1961-го Романенко в числе тысяч калининградцев ликовал на площади Победы, узнав о полете своего тезки Гагарина. В 1962 году он поступил в летное училище. А потом ему предложили продолжить службу в отряде космонавтов.

Весть о том, что 10 декабря 1977-го «туда» отправился «тот самый Юрка из 23-й школы», всколыхнула область. И в квартире на улице Театральной, где жили родители Романенко, не умолкал телефон. Казалось, весь Калининград решил поздравить их…

В свой первый космический полет Юрий Романенко отправился в паре с Георгием Гречко. Фото: Архив автора

К слову, 35 лет назад Романенко стал первым человеком, который за время одного полета провел в космосе 300 суток. Исторический рубеж он преодолел в ночь на 3 декабря 1987-го. А всего за три полета дважды Герой Советского Союза Романенко провел в космосе 430 суток 18 часов 21 минуту 30 секунд. Так что и сегодня, спустя столько лет, он остается в числе главных космических «долгожителей».