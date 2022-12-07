Представители «Единой России» оценили вклад добровольцев в гуманитарную миссию

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Лидер «Единой России» Дмитрий Медведев и секретарь генерального совета своей партии Андрей Турчак в День добровольца провели встречу с волонтерами.

В рамках встречи обсудили проблемы добровольцев «Молодой Гвардии Единой России» (МГЕР) и «Волонтерской Роты Боевого Братства». Помимо этого, была затронута тема участия активистов в гуманитарной миссии партии, передает издание rostovgazeta.ru.

По словам главы МГЕР Антона Демидова, с начала специальной операции активистами в Донбассе и остальных территориях стали не менее 1200 человек. В настоящее время 84 сторонника организации в качестве добровольцев или призывников задействованы в СВО.

Трудятся в лечебных учреждениях, где заботятся о раненых, и оказывают помощь семьям военных в наши дни не менее 2000 членов МГЕР.

В связке с партийным проектом «Женское движение «Единой России» удалось организовать обучение медицинских сестер. Девушки-волонтеры получат возможность уехать в Донецк и Луганск, чтобы трудиться в медицинских учреждениях.

По мнению Дмитрия Медведева, название «Молодой Гвардии Единой России» похоже на название молодежной антифашистской организации «Молодая гвардия», действовавшей в годы Великой Отечественной.

Партийный лидер добавил, что последние события заставили многих граждан, особенно юных, по-новому посмотреть на историю.

Волонтеры МГЕР делятся чувствами, с которыми уезжали в Донбасс. Они назвали направления своей нынешней деятельности и рассказали о том, чем планируют заняться в будущем. Еще активисты озвучили идеи, которые помогут наладить мирную жизнь в Донбассе и прочих освобожденных территориях. Например, в Мариуполе единороссы собираются открыть центр молодежных инициатив.

Дмитрий Медведев просит учитывать специфику новых субъектов и разработать план по переформатированию программ помощи начинающим специалистам в сельской местности — «Земский доктор», «Земский фельдшер» и «Земский учитель».

Прозвучало предложение ввести льготный проезд для студентов по всем регионам, в том числе летом. Идею изучит финансовый блок правительства перед его включением в народную программу единороссов. Здесь имеется в виду предоставление дополнительных льгот студентам-волонтерам.

В конце встречи глава «Единой России» подчеркнул, что каждый волонтер МГЕР нашел собственное место, и преодолел себя.

Медведев пояснил, что теперь активисты состоялись как россияне. Он поздравил их со столь высоким званием, сообщает сайт ER.ru.

«Волонтерский центр нашего регионального отделения партии всегда активно помогал гражданам в сложных ситуациях. В пандемию к нам присоединились волонтёры-водители, которые развозили лекарства и продукты, студенты помогали пожилым людям по дому. А затем постепенно все неравнодушные граждане, некоммерческие организации, меценаты, волонтёры объединились вокруг регионального и местных отделений, таким образом, в каждом муниципалитете области есть свой центр притяжения, где каждый может помочь доступным ему способом.

«Единая Россия» стала ядром, объединившим всех этих граждан. Это и молодогвардейцы, которые отправляются в зону СВО, и депутаты с предпринимателями, передающие денежные средства для мобилизованных и их семей, и «серебряные» волонтёры, которые вяжут носки и рукавицы для военнослужащих, а студенты Советского техникума-интерната шьют балаклавы для наших бойцов», - рассказал руководитель региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» Д. А. Медведева в Калининградской области Александр Никулин.