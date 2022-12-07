«Там может быть Янтарная комната!»: В Калининграде с помощью георадара наконец-то обследовали бункер Отто Ляша

Не исключено, что за этими мощными стенами действительно что-то есть. Фото: Иван МАРКОВ

Поиски спрятанных нацистами во время войны сокровищ – одно из самых любимых развлечений калининградцев. В минувший понедельник, 5 декабря очередному обследованию подвергся бывший бункер последнего коменданта Кенигсберга Отто Ляша. Согласно одной из версий, то ли под самим старым блиндажом, то ли рядом с ним могут быть закопаны несметные ценности из музеев и вилл Восточной Пруссии, и даже, не исключено, знаменитая Янтарная комната. Кто-то в это упорно продолжает верить, несмотря ни на что, кто-то лишь скептически усмехается. Как бы то ни было, расположенный в тесном подземелье музей, который так и называется – «Бункер», на весь день закрыли для обычных посетителей, запустив вместо них поисковиков.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе областного историко-художественного музея, поисковик с георадаром исследовал пустоты в стенах бункера. Инициатором изучения подземелья стал калининградский историк-мистификатор Сергей Трифонов. Он же непосредственно присутствовал по время поисковой операции. В исследовании стен также принял участие заведующий музеем Михаил Бадамшин.

- Официального заключения обследования пока нет, на его составление потребуется некоторое время. Так что пока какие-то результаты мы озвучить не можем, выводы делать рано, - сообщили в музее.

Интересно, что это уже не первая попытка изучить бункер. Сергей Трифонов много раз выдвигал версию о том, что в стенках бункера, в его полу, под ступенями или в потолке могут быть оборудованы полости, в которых нацисты спрятали культурные ценности.

28 февраля 2013 года калининградскими учеными были проделаны похожие поисковые работы. Тогда исследователи настаивали на версии о том, что за стеной бункера находится подземный ход. Историки и археологи, вошедшие в состав рабочей группы, попытались найти этому подтверждение. В кирпичной кладке стены бункера они просверлили небольшое отверстие, через которое стало видно, что за наружной стеной скрывается еще одна – бетонная. Однако для того, чтобы изучить таинственное пространство более подробно, необходимо было провести дальнейшие исследовательские работы.

Подземный ход тогда найти не удалось, потайных комнат также не обнаружили.

СПРАВКА «КП»

Музей «Блиндаж» (филиал Калининградского областного историко-художественного музея) расположен в бункере, в котором с марта 1945 года находился штаб немецкого командования, руководивший обороной Кенигсберга. Здесь же 9 апреля 1945 года комендант города генерал Отто Ляш в присутствии советских парламентеров принял решение о капитуляции. Бункер оснащен всеми системами жизнеобеспечения и расположен на глубине семи метров. В помещении воссоздана обстановка военного времени, размещены диорамы и материалы, повествующие о взятии города советскими войсками.

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