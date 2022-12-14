В Калининграде трое подростков угрожали совершить самоубийство

Инцидент произошел на улице Памяти павших в Афганистане Фото: Кадр видео

В среду днем в правоохранительные органы поступило сообщение, что трое подростков заперлись в квартире на улице Памяти павших в Афганистане и угрожают самоубийством. Приехавшие на место спасатели развернули лестницу, однако два мальчика и девочка категорично заявили: еще один шаг они выбросятся из окна.

После страшных слов лестницу пришлось убрать, ограничившись перекрытием газа – на всякий случай.

«Комсомолка» собрала всю имеющуюся информацию об инциденте на данный момент.

Как сообщает телеграм-канал «Амбер Мэш», мама детей - Нина Церетилова. Она приехала в Калининград из Дагестана. Женщина развелась с мужей, а в 2020 году суд решил, что их дети должны жить с отцом.

По данным СМИ, суд проанализировал ее соцсети и решил, что образ 33-летней Церетиловой - татуировки, пирсинг и розовые волосы «не соответствует нормам и правилам поведения многодетной матери». Женщина дошла до Верховного суда Дагестана, смогла обжаловать решение нижестоящей инстанции и вернула детей.

По данным «Амбер Мэш», мать детей заявила, что ее детьми манипулирует юрист, которая помогла вернуть их в семью, но ожидаемой награды, якобы, не получила.

Спустя несколько часов, детей Церетиловых вывели из квартиры и посадили в черный автомобиль, в котором, предположительно, находились прибывшие в Калининград их бабушка и дедушка.

Позже дети записали видео, в котором изложили свою версию произошедшего. По их словам, на такой поступок их толкнула… жестокость и деспотичное поведение матери.

«Мы заперлись от мамы в квартире, потому что нас никто не слышит. Мы вызываем ПДН, им все равно на нас. Мы говорили, что мама называет нас свиньями, а сотрудница сказала, что правильно назвала. Мы голодные, нас не кормят, мама за нами не ухаживает, ей все равно. Холодильник пустой практически», - заявили угрожавшие самоубийством дети.

«Комсомолка» следит за развитием событий.