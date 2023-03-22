«Это не лень»: психолог рассказала, как эффективнее всего бороться с прокрастинацией

- Сколько важных и срочных новостей! Фото: Евгения ГУСЕВА

Психологи дают такое определение прокрастинации… Это склонность к постоянному откладыванию даже важных и срочных дел, приводящая к жизненным проблемам и болезненным психологическим эффектам.

Как понять, что вы испытываете не лень, а именно прокрастинируете?

- Лень – это когда в ряде случаев человек все равно сделает, в ряде случаев человек экономит силы. Есть трудящиеся по типу птиц: они постоянно летают, постоянно добывают. Есть трудящиеся по типу кошачьих. Им долго-долго надо собирать усилия. Внешне при этом ничего не происходит. Потом один рывок, и они все сделали. И это не про прокрастинацию. А вот прокрастинацию определяет тройная непроизводительная трата сил.

По мнению эксперта, тройная трата сил в никуда – это:

- трата сил не на то, что важно делать сейчас

- трата сил на самокритику за то, что не делается главное дело

- трата сил на то, что человек при этом испытывает чувство разочарования – дело-то не делается!

- Как же быть в такой ситуации? Человек сегодня попадает в ловушку. Многие из нас, приступая к работе, начинают с просмотра гаджета. И каждая вторая новость в ленте начинается со слов: «Важно!», «Срочно!». И все! Наша психика откликнулась. Важным и срочным становится не твое важно и срочное дело, а где-то там, далеко. И в результат та энергия, которая отводилась вашему делу, просто растворилась.

Почва под ногами

Маргарита Зыкова обращает внимание и на то, что подобная ловушка может привести к ощущению, что человек вообще ничего не может делать.

- И вот здесь важно начинать обретать почву под ногами, - призывает психолог. - Спросите себя: есть в списке дел то, что делаете ежедневно? Например, я утром встаю с постели, каждый день я чищу зубы. Это уже хорошо, уже появилась почва под ногами. Посмотрите на второй список своих дел – это то, что нужно и важно сделать именно сегодня. Вот и спросите себя - важно именно сейчас листать ленту новостей в своем гаджете? Ограничение пользованием гаджетом именно для просмотра якобы срочного – это важная часть психогигиены. Попробуйте хотя бы час в день не пользоваться гаджетом. Потому что в борьбе с прокрастинацией важны именно конкретные шаги. Вот нельзя сказать: «Сегодня я научусь играть на гитаре». Так не получится. Лучше скажите так: «Сегодня я освою первые два аккорда». И когда у вас сложится со срочным и важным делом, поверьте, психика даст ответ, поймайте, пусть на секунду, это чувство удовольствия. Это поможет вам двигаться дальше.

- К чему ведет откладывание дела на потом? Финальная стадия прокрастинации – жизнь будет когда-нибудь потом. А на самом деле она сейчас!

И еще один хороший совет от Маргариты Зыковой. Прочитайте рассказ Надежды Тэффи «Экзамен». В нем очень точно описана напрасная трата сил.

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