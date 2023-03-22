Барахолка с видом на Канта: каким был знаменитый рынок на острове в Калининграде

В солнечный денек на калининградской толкучке. На заднем плане виднеется Кирха креста (ныне – Крестовоздвиженский собор). Фото: Архив автора

Располагался он на улице Октябрьской, вольготно раскинувшись на здоровенном пустыре, где с одной стороны на первом плане был вид на руины Кафедрального собора, с другой – на полуразрушенную Кирху креста (ныне – Крестовоздвиженский собор). Собственно, в том месте и сейчас есть где ветру разгуляться. О том, что там было когда-то пустынное рыночное поле, поныне напоминают открытые пространства в районе синагоги, Балтик-Экспо и Солнечного бульвара.

Вотчина спекулянтов

В народе новый торговый объект сразу стали называть барахолкой или толкучкой. Между тем официальное его наименование – «Промтоварный рынок по продаже собственных вещей и предметов домашнего обихода». Такое, в общем, подспорье населению в эпоху дефицита. Но в то же время – и, увы, место притяжения спекулянтов.

Слово это сегодня порядком подзабыто, потому на всякий пожарный уточним, что в СССР спекулянтами называли тех, кто занимался перепродажей с целью наживы. И для кого в советском Уголовном кодексе даже существовала специальная статья. Так, за «обычную» спекуляцию светило до двух лет лишения свободы с конфискацией имущества. А в случае крупного размера можно было загреметь и на семерку. Опять же с конфискацией.

По воспоминаниям старожилов, толкучка на острове, в частности, считалась еще и одной из главных (если не главной) точек дислокации калининградских фарцовщиков. То есть тех, кто специализировался на продаже товаров «оттуда» (импортных). Нужна пластинка с последним альбомом модной западной группы? Джинсы? Жвачка? Добро пожаловать на барахолку!

Тесно, грязно, дорого

В связи с открытием этого рынка, которое состоялось 24 марта 1968-го, на Октябрьскую с площади Победы пустили автобусы. Однако основным общественным транспортом здесь на протяжении десятилетий был трамвай № 5. Та самая старая добрая «пятерка», которая до сих пор курсирует по Октябрьской. К слову, остановка тогда называлась не «Рыбная деревня», а «Левая Набережная».

Знающие люди говорят, что барахолка на острове никогда не отличалась порядком. Но то, что тут творилось поначалу, удивило даже привычных ко всякому советских граждан. Вот как 55 лет назад описывал те рыночные реалии один из очевидцев:

«На рынке и вокруг него царила совершенно жуткая мартовская грязь. Умно поступили те, кто пришел в сапогах, однако таких оказалось немного. Ворота администрация почему-то закрыла, оставив для прохода лишь две маленькие калитки. Естественно, началась толчея: одни пробивались, чтобы попасть внутрь, другие, наоборот, пытались покинуть торжище.

Что же касается самой торговли, то уже в первый же день был отмечен разгул упомянутых выше спекулянтов. Вовсю продавались новенькие, явно только что из магазинов, ходовые товары. При этом цены на них заметно отличались от магазинных. В сторону повышения, разумеется. А находившаяся на рынке милиция отмахивалась от тех, кто требовал пресечь спекуляцию. У нас, мол, другие задачи: чтобы, значит, краж не было, драк…».

До особого распоряжения

Для отцов города барахолка на острове всегда была головной болью. Считалось, что это – вынужденная мера на время. Как известно, нет ничего более постоянного, чем временное. Но не в этом случае. Причем история рынка, который памятен многим калининградцам со стажем, оказалась довольно короткой.

Шли годы, и к концу 70-х подобный объект у всех на виду стал выглядеть пережитком, не делающим чести Калининграду. И сперва, с сентября 1978-го, рынок на Октябрьской был переведен на режим работы один раз в неделю – по воскресеньям. А в апреле 1980-го его и вовсе закрыли – «до особого распоряжения».

Распоряжений о возобновлении там торговли не поступало. Упавшее же знамя барахолки подхватил Центральный рынок. Справедливости ради заметим, что и там хватало, скажем так, нюансов. Например, товар мог лежать прямо на газетке, постеленной на асфальте. А уж какая грязища на этом рынке нередко царила, какие там были условия для торговцев… Впрочем, это уже другая история.

30 лет назад

Ничего святого – все на продажу…

В 1993 году всю область всколыхнуло неслыханное доселе происшествие

13 апреля 1945-го в Восточной Пруссии погиб гвардии старший лейтенант Александр Космодемьянский – брат замученной фашистами в 1941 году под Москвой партизанки Зои Космодемьянской. В ходе боя его самоходка была подбита. Покинув пылающую машину, он продолжил атаку и пал, сраженный осколком снаряда.

Случилось это в Фирбрюдеркруге. Поселка давно нет. Но на 14-м километре Балтийского шоссе, на месте гибели Космодемьянского, был установлен памятный знак в его честь.

Надо сказать, что впервые вандалы до него добрались еще в 1990 году. Однако тогда еще малой кровью обошлось – с постамента пропали пять плит. Видимо, кому-то понадобился стройматериал для надгробия на расположенном неподалеку городском кладбище.

А вот в марте 1993-го знак уже разорили по полной. Под покровом ночи с символической танковой башни срезали всю медную обшивку, на которой были вычеканены слова признательности павшему герою. Отодрали также и плиты с цоколя.

В марте 1990-го пришедшие к памятному знаку с цветами обнаружили пропажу плит с постамента. Но медную символическую танковую башню вандалы тогда еще не тронули. Фото: Архив автора

Найти потерявших человеческий облик варваров, для которых нет ничего святого, стало делом чести для милиции и для многих калининградцев. И спустя месяц вандалов удалось вычислить. Как выяснилось, главную ценность – металл – содрали двое парней из поселка Веселовка, что неподалеку от места происшествия. Добычу они по дешевке (лишь бы на водку хватило) отдали знакомому. А тот хотел вывезти медь в Литву, где она стоила дороже, чем у нас.

Металл изъяли, но для памятника он уже не годился. Требовалось делать новый. И желательно – уже без использования цветмета… Обновленный памятный знак был открыт 6 мая 1995-го.

35 лет назад:

Искусство пустили с молотка

В марте 1988 года у нас впервые был проведен благотворительный аукцион. Организатором его выступило калининградское отделение Советского фонда культуры (ныне – региональный общественный фонд культуры). Состоялся он в областной филармонии – после специально устроенного по такому случаю концерта с участием ведущих музыкантов Калининграда. А выставили на аукцион работы местных художников: живописцев, графиков, мастеров декоративно-прикладного искусства.

Цены на отдельные полотна доходили до 150 рублей. И это при том, что 35 лет назад у многих месячная зарплата была не больше полутора сотен. Тем не менее в списке имелись лоты и подешевле. И вошедшие в азарт участники аукциона приобрели-таки три десятка произведений искусства на общую сумму в тысячу рублей. Отметим, нашему отделению фонда культуры от этих денег полагалась только четверть.