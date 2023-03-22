Отличная связь, быстрый интернет: Как под Гвардейском устраняли цифровое неравенство

Для того чтобы вышка заработала, специалистам «Ростелекома» пришлось проложить к ней 9 километров волоконно-оптической линии связи.

Качественная связь и высокоскоростной интернет в Калининградской области становятся еще более доступными. В этом смогли убедиться жители поселка Солдатово недалеко от Гвардейска, где компания «Ростелеком» построила и запустила в эксплуатацию очередную базовую станцию. Ввысь взметнулась 30-метровая опора, на которой установлено несколько излучающих антенн. Для того чтобы вышка заработала, специалистам «Ростелекома» пришлось проложить к ней 9 километров волоконно-оптической линии связи.

- Пока эта станция еще работает в тестовом режиме, но все жители поселка могут вполне воспользоваться ее услугами, им доступен весь спектр современных технологий, включая высокоскоростной интернет, - говорит Алексей Семенов, директор Калининградского филиала ПАО «Ростелеком». – Проект для нас не уникальный, в рамках федеральной программы «Устранение цифрового неравенства» мы выполняем работы с 2016 года. В настоящее время идет второй этап программы, стартовавший в апреле 2021 года, в рамках которого «Ростелеком» совместно с компанией Tele2 устанавливает базовые станции.

Директор Калининградского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Семенов заверил, что местным жителям теперь доступен весь спектр современных технологий, включая высокоскоростной интернет.

Воспользоваться новым качеством связи могут не только жители Солдатово, но и многочисленные автомобилисты: совсем рядом находится федеральная трасса Калининград – Нестеров.

- Охват зависит в первую очередь от высоты опоры и от рельефа местности, - продолжает Алексей Семенов. - Здесь рельеф равнинный, поэтому в радиусе до пяти километров сигнал «добивает».

В общей сложности в этом году запланирована установка 14 базовых станций, причем место, где должны появиться опоры, выбирали сами жители населенных пунктов.

- По федеральной программе «Устранение цифрового неравенства» жители сами отбирают те места, в которых затем компания «Ростелеком» устанавливает базовые станции, - объясняет заместитель министра цифровых технологий и связи Калининградской области Владимир Андрианов. - По итогам голосования в 2023 году отобраны 14 населенных пунктов, в которых будут установлены базовые станции. Сейчас в марте мы в тестовом режиме запускаем базовые станции в Краснолесье на востоке области и здесь, в Солдатово.

- Бодро население голосует? – интересуюсь у чиновника.

- Очень активно, - отвечает Андрианов. - Услуга востребована, особенно же – высокоскоростной интернет, достаточно вспомнить, насколько динамично у нас развивается дистанционное образование.

По словам Владимира Андрианова, в настоящее время в Калининградской области около 140 поселков не подключены к оптоволоконной линии связи.

- И здесь ведем активную работу, - говорит замминистра. - Один из наших приоритетов – обеспечить качественную связь в каждом поселке. Параллельно совместно с федеральным Минцифры и операторами связи реализуем еще один проект: операторы получают скидку на обязательные платежи за использование радиочастот и за счет этого устанавливают базовые станции. Наша задача - чтобы базовые станции появились в максимальном числе населенных пунктов.

В настоящее время единственным оператором, который использует новую базовую станцию в Солдатово, является компания Tele2. Хотя, по словам Алексея Семенова, «Ростелеком» готов к сотрудничеству с другими участниками рынка интернета и сотовой связи. Впрочем, у Tele2 тут явное преимущество – потому что первые.

- В поселок уже выезжала наша группа, коллеги объяснили про новые возможности, которые появились у жителей Солдатово, будем приезжать еще, - говорит исполняющая обязанности директора Калининградского филиала компании Tele2 Маргарита Кудрявцева.

- Жители оценили?

- Вполне. Качество интернета стало намного выше.

- Кстати, жители Солдатово не высказывают каких-либо опасений по поводу новой вышки? Может, вредных излучений боятся?

- По-моему, все уже поняли, что вредные излучения – это большой миф, - улыбается Алексей Семенов. – Но подчеркну, чтобы еще раз всех успокоить: все оборудование, которое завозится на территорию Российской Федерации, которое у нас производится и устанавливается на вышках сотовой связи, имеет все необходимые сертификаты и разрешения. И это оборудование является абсолютно безопасными для здоровья наших граждан.

СПРАВКА «КП»

Первый этап федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» «Ростелеком» завершил в Калининградской области в 2020 году. С 2016 года компания организовала бесплатные точки коллективного доступа в интернет (Wi-Fi в радиусе 100 метров) в 127 поселках региона, где проживают от 250 до 500 человек. По области были проложены более 700 километров волоконно-оптических линий связи, которые обеспечили доступность бесплатного интернета для десятков тысяч жителей.

Соглашение, расширяющее договор об условиях оказания универсальных услуг связи, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России) и «Ростелеком» подписали в апреле 2021 года. Новый этап проекта «Устранение цифрового неравенства» предполагает установку базовых станций, которые обеспечат современной мобильной связью и доступом в интернет по технологии LTE (4G) жителей малых населенных пунктов, где проживают от 100 до 500 человек. В 2022 году по проекту УЦН 2.0 в Калининградской области были установлены две базовые станции – в поселке Подлипово Правдинского района и Заливное Гурьевского района.