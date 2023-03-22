Глава Калининграда подал в отставку по собственному желанию

Пост главы Калининграда Евгений Любивый занял 8 октября 2021 года. Фото: Александр Подгорчук

О том, что Евгений Любимый хочет оставить пост главы Калининграда, сообщил депутат законодательного собрания Калининградской области от КПРФ Максим Буланов. На своей странице во «ВКонтакте» Буланов опубликовал фотографию заявления, написанного от имени Любивого.

«В соответствии с пунктом 2 части 36 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 2 пункта 4 статьи 44 Устава городского округа «Город Калининград» подаю в отставку по собственному желанию», - говорится в тексте заявления.

Текст заявления. Фото: Александр Подгорчук

Документ датирован прошлой пятницей, 17 марта, но никаких сообщений от городских властей на счет возможной отставки пока не поступало. Существует вероятность, что заявление Любивого рассмотрят на ближайшем заседании городского совета, которое состоится утром в среду, 23 марта.

Напомним, пост главы Калининграда Евгений Любивый занимает почти полтора года – с 8 октября 2021-го. Ранее, в сентябре того же года, он был впервые избран депутатом городского совета депутатов по избирательному округу № 13.