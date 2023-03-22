Любивый назвал главную причину своей отставки с поста главы Калининграда

Евгений Любивый по-прежнему остается депутатом горсовета. Фото: Александр Подгорчук

В среду, 22 марта, горсовет принял отставку Евгения Любивого с поста главы Калининграда. Накануне стало известно, что градоначальник написал заявление об уходе с должности по собственному желанию.

Перед тем как поставить вопрос на голосование, Любивый поблагодарил депутатский корпус и администрацию города за совместную работу и объяснил причину своего решения.

- Сегодня перед здравоохранением ставятся очень серьезные задачи, и ни для кого из вас не секрет, что всю свою жизнь, начиная с 14 лет, я занимался врачебным искусством. Медицина не отпускает меня. Все это время я продолжал заниматься больницей скорой медицинской помощи. Это сложный организм, который требует ежедневного участия и присутствия. Невозможно взять и живое отрезать. Я хочу заниматься своим любимым делом и приносить пользу людям, здоровью нашей нации. За время, которое я провел в городском Совете, я отчетливо понял, что медицина мне ближе, - заявил Любивый.

Он отметил, что просит депутатов поддержать его отставку «с человеческой точки зрения, потому что с юридической согласия как такового не требуется». Горсовет прислушался и удовлетворил заявление 21 голосом за, двое воздержались.

Оставив пост главы города, Любивый возвращается на должность главного врача БСМП, которая все это время оставалась закреплена за ним законодательно. При этом он по-прежнему останется и депутатом горсовета Калининграда.

- Я продолжу заниматься своим 13-м избирательным округом, по которому был избран, - пообещал Евгений Дмитриевич.

Врио главы города на ближайшее время назначен заместитель Любивого депутат Юрий Саломохин. На этом посту он пробудет до того момента, когда горсовет выберет из своего состава нового главу. По уставу на это есть еще 6 месяцев.

Называть имя того, кого он хотел бы видеть новым градоначальником, Евгений Любивый отказался.

- Это некорректный вопрос, - сказал он. – У каждого есть свои амбиции и желания. Решать это будет городской Совет на закрытом голосовании после того, как будут выдвинуты кандидатуры. Победит сильнейший.

Сам Юрий Саломохин сообщил журналистам, что пока еще не думал о том, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на пост главы и избавиться в будущем от приставки «врио».

- Это достаточно спорный вопрос. Я как-то не задумывался. Для меня решение Евгения Дмитриевича стало сюрпризом, я лично узнал о нем только накануне, когда получил документы для сегодняшнего заседания. Это мужественный поступок с его стороны. Я не готов говорить о том, буду ли выдвигать кандидатуру.