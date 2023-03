Ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, PhD:

Решение ФРС определит динамику рынков на ближайшее время

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный. Риски банковского кризиса в мире немного ослабли. Внимание инвесторов переключается на заседание ФРС. Наиболее вероятным его исходом станет повышение ставки на 25 базисных пункта, но и сохранение ставки также может состояться. Растут индексы Азии, но этот рост еще далек от компенсации потерь прошлой недели. Нефть дешевеет на фоне роста запасов в США. Российский рынок может начать консолидироваться на достигнутых значений, хотя многие на рынке говорят о перегретых индексах и необходимости коррекции.

Визит председателя КНР обещает новый импульс роста российской экономики

Российский рынок завершил торги вторника в плюсе, но не смог удержаться выше уровня 2400 пунктов по индексу МосБиржи. Переговоры с Китаем проходят более чем успешно, но, вероятно, вновь ощущается дыхание геополитики. Объем сделок на основной секции Московской Биржи составил 74,773 млрд руб по сравнению с 84,163 млрд руб днем ранее.

По итогам торгов 21 марта индекс МосБиржи - 2398,15 п. (+0,04%), а индекс РТС - 983,95 п. (+0,42%).

Лидеры роста на 23:00 мск:

GLTR-гдр 421,15 3,99%

АЛРОСА ао 64,27 1,82%

ПИК ао 640,6 1,6%

МТС-ао 254,6 1,11%

ФосАгро ао 7 262 0,78%

Лидеры снижения на 23:00 мск:

ВТБ ао 0,02 -3,79%

ГАЗПРОМ ао 170,9 -2,73%

Система ао 13,57 -2,36%

Транснф ап 105 100-2%

СевСт-ао 1 039,4 -1,94%

4 отраслевых индекса российского рынка снизились, а 6 показали рост. Самые большие потери в секторе металлов и добычи (-0,90%) из-за слабости бумаг Polymetal и «Северсталь». Наиболее сильный рост был в секторах химии и нефтехимии (+0,86%), а также строительных компаний (+0,87%).

Одним из очевидных факторов для роста российского рынка были переговоры РФ и Китая на высшем уровне в Москве. Стороны договорились об увеличении поставок газа по газопроводам до 98 млрд куб. к 2030 году. Для этого были финализированы соглашения по строительству «Силы Сибири 2» через Монголию. Также предполагается увеличение поставок СПГ до 100 млн тонн. Меж тем, если для «НОВАТЭК», чьи акции завершили день в плюсе, поставки уже активно растут (на 57,6% в январе-феврале), то для «Газпрома» еще предстоит построить новую газотранспортную магистраль. Поэтому бумаги газовых поставщиков реагировали на соглашение разнонаправленно.

В секторе транспорта безусловным получателем преимуществ является Globaltrans. Президент РФ Владимир Путин отметил, что в текущем году цель по доведению товарооборота до $200 млрд руб будет не только выполнена, но и перевыполнена. РФ и Китай также договорились о совместном развитии Северного морского пути. Планируется довести грузооборот СМП до 80 млн тонн в 2024 году по сравнению с 34 млн тонн в 2022 году.

Корректировались акции ВТБ. Накануне они были лидером торгов на ожиданиях дивидендов. Однако затем прошла переоценка такой возможности. В 2022 году финансовая организация купила Банк «Открытие за 350 млрд руб, что вряд ли позволит использовать нераспределенную прибыль за 2021 год, тем более, что ВТБ был вынужден выпустить доп. Эмиссию акций.

Негативным фактором для рынка могли стать сообщения из Европы, где продолжают поддерживать эскалацию геополитической напряженности. Великобритания заявляет о готовности поставки боеприпасов из обедненного урана. 18 европейских стран создают боеприпасный союз для поставки в зону конфликта. В РФ уже осудили подобные шаги, а Китай пока не находит отклика на свои мирные инициативы среди стран Запада.

Рубль завершил день укреплением против основных конкурентов. Президент РФ Владимир Путин заявил на совместной пресс-конференции лидеров КНР и РФ о том, что уже две трети торговли между двумя странами осуществляется с помощью российского рубля и юаня. Также российский президент позитивно отозвался на счет идеи использования китайской валюты в торговле со странами Азии, Африки и Латинской Америки. Оба лидера поддержали взаимное проникновение финансовых организаций для повышения эффективности экономического сотрудничества в намеченных 8-ми областях. Если же говорить о непосредственном локальном контексте, то III декада это декада налоговых платежей. Соответственно, увеличивается объем валютного предложения, что оказывает поддержку рублю. Плюс к этому нефть Brent уже поднялась выше $75, что смягчает тревожные ожидания по будущей стоимости нефти.

Доллар и британский фунт стерлингов были под давлением на Forex. Ожидания в отношении решения регуляторов по ставке сместились в сторону ужесточения на 25 базисных пункта, или сохранения ставки без изменения. Примечательно, что также изменились ожидания по терминальной ставке ФРС. Всего несколько недель назад ожидания находились выше 5,5%, а сегодня они упали ниже 5,0%. Тем не менее, доходности по американским и европейским облигациям повышались. По 10-летним казначейским обязательствам США доходность выросла почти на 11 Б.П. выше 3,59%, а по германским аналогам почти на 18 б.п. выше 2,29%.

По состоянию на 23:00 мск:

DXY - 102,858 (-0,07%),

EUR/USD - $1,077 (+0,47%),

GBP/USD - $1,222 (-0,46%),

USD/JPY - 132,47 (+0,87%),

USD/RUB – 76,66 (-0,66%),

EUR/RUB – 82,60 (-0,13%),

CNY/RUB – 11,161 (-0,26%).

Администрация США обещает расширить поддержку банковских депозитов в случае необходимости

Американские индексы завершили торги в плюсе. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила о том, что государство готово предоставить дополнительную поддержку депозитам, если это потребуется. В администрации США также изучают возможности предоставления гарантий по всем депозитам в стране. Однако решимость государства пока не находит отклика в банковской среде. First Republic Bank (FRC) пока не может найти инвестора, или покупателя своего бизнеса. Тем не менее, на рынок пришло успокоение относительно дальнейшего распространения кризиса. Ожидания сместились в сторону заседания ФРС. Прогнозы говорят о том, что после подавления признаков банковского кризиса ФРС может повысить ставку на 25 базисных пункта с вероятностью около 85%.

Продажи жилья на вторичном рынке США выросли за февраль впервые за год. Прирост относительно января составил 14,5% до 4,58 млн.

Динамика по секторам: Energy +3,45%, Consumer Discretionary +2,71%, Financials +2,54%, Communication +2,45%, Materials +1,23%, Industrials +1,13%, Technology +0,83%, Health Care +0,59%, Consumer Staples -0,12%, Real Estate -0,66%, Utilities -2,05%.

По итогам торгов:

DJIA - 32560,6 п. (+0,98%),

NASDAQ - 11860,11 п. (+1,58%),

S&P 500 - 4002,87 п. (+1,3%).

Рынки Азии реагируют на ослабление рисков банковского кризиса

Азиатские рынки преимущественно повышались. Ослабление рисков банковского кризиса в США и Европе позитивно сказалось на настроениях азиатских инвесторов. Банковские акции в Гонконге активно повышались. Бумаги HSBC Holdings прибавляли 3,5%, а Standard Chartered на 4,8%. В Шанхае спросом пользовались акции компаний, связанных с развитием 5G стандартом связи на планах активного внедрения устройств виртуальной реальности.

Японский рынок также демонстрировал рост. Накануне в Японии был выходной, поэтому местные инвесторы догоняли возникший оптимизм на рынках. Дорожали акции банков. Бумаги Mitsubishi UFJ Financial повышались на 3,1%, Sumitomo Mitsui Financial на 2,1%, а Mizuho Financial на 2,6%. Благодаря росту банковских акций финансовый сектор оказался самым сильным. Другим сектором роста стала энергетика, или нефть и газ, которая реагировала на подорожавшую нефть. Инвесторы покупали акции автомобилестроителей на ожиданиях более слабой иены.

По состоянию на 8:40 мск:

NIKKEI 225 - 27477,40 п. (+1,97%),

SHANGHAI COMPOSITE - 3260,51 п. (+0,15%),

HANG SENG - 19589,99 п. (+1,72%).

Рост запасов в США скорректировал отскок котировок нефти

Нефть дешевела на фоне роста запасов в США. Согласно данным API, на неделе до 17 марта коммерческие запасы нефти в США +3,262 млн баррелей, запасы бензина -1,09 млн баррелей, а дистиллятов -1,84 млн баррелей. Прогнозы аналитиков говорили об ожиданиях снижения запасов, как сырой нефти, так и нефтепродуктов. При этом США заметно нарастили экспорт нефти в Европу и Китай. Однако по данному вопросу мы уже неоднократно высказывались. В последние 3 месяца существенно выросла цена аренды танкеров. Это стимулировало перекачку нефти в наземные хранилища, что и стало главной причиной длительного периода увеличения запасов в США. В марте-апреле НПЗ США и Европы проводят настройку оборудования для перехода на летний режим, что дополнительно сокращает потребление нефти.

По состоянию на 9:00 мск:

Brent - $74,84 (-0,64%),

WTI - $69,18 (-0,70%),

Алюминий - $2267,5 (+0,04%),

Золото - $1942,7 (+0,08%).