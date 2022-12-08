«Мы вам ничего не разрешим»: Соседи «падающей» многоэтажки на Московском проспекте выступают против сноса

Проблемный дом расселили еще в 2015 году, но вопрос со сносом до сих пор не решен. Фото: Александр КАТЕРУША

На прошедшем в четверг, 8 декабря, заседании комиссии по городскому хозяйству обсуждали снос домов в Калининграде в 2022 году. В списке стоит аварийный дом на Московском проспекте, 70. Он, напомним, пострадал во время землетрясения в 2004 году. В 2015-м из-за работ на набережной Трибуца трещины на стенах увеличились. В конце концов дом признали аварийным, людей расселили – они получили квартиры на Сельме и улице Левитана.

Снос падающего дома изначально планировали на декабрь 2020 года. Проект по демонтажу за 5 миллионов рублей был разработан пермской компанией «ИнвестПроект», но документацию несколько раз отправляли на доработку. В результате пустое здание по-прежнему стоит на месте, а из бюджета на него выделяются немалые деньги.

- В этом году мы рассчитывали, что сможем завершить проектирование работ по сносу. А потратили один миллион на мероприятия по охране объекта, по его сохранению, поскольку до сноса все равно нужно обеспечивать безопасность, - рассказал председатель комитета муниципального имущества и земельных ресурсов Сергей Радковский.

Он заметил, что со сносом «сейчас вопрос решается» и «проблемы как таковой нет». Но возникла сложность с тем, что запланирован ремонт и преображение фасадов соседних домов.

- Сейчас разрабатывается концепция, и нам надо всю работу синхронизировать. Надо понимать – мы этот дом демонтируем полностью, и что на этом месте должно быть. В активную фазу работ планируем перейти в следующем году, - сообщил председатель комитета.

- Ремонт близлежащих домов без сноса аварийного дома невозможен, - заметили члены комиссии. – Если начнутся какие-то сильные вибрации при сносе, а другие дома уже будут отремонтированы, они тоже пойдут трещинами.

Также выяснилось, что проектом сноса дома №70 был предусмотрен еще и снос балконов, которыми он соединяется с соседним домом №68.

- Требуется сначала получить согласие всех собственников 68-го дома для того, чтобы можно было зайти к ним с реконструкцией балконов. Для этого их дом нужно расселить, приступить к сносу 70-го дома и потом вернуть жильцов обратно в 68-й. На это жильцы сказали: «Мы вам ничего не согласуем, не разрешим, и вообще мы против». Поэтому мы остановились, - сказал председатель комитета горхозяйства Александр Запивалов.

По его словам, в правительстве области даже проходило совещание на эту тему и Фонду капремонта поручили обследовать все пять многоэтажек, в том числе и дом №68 на предмет технического состояния.

- Мы ждем обследования, после чего совместно будем принимать решение насчет того, как быть дальше, - заключил Запивалов.