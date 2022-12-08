С амфитеатром и променадом у пруда: В микрорайоне имени Космодемьянского благоустроят парк

Входная группа будет располагаться на улице Карташева.

Этот проект администрация Калининграда заказала еще в 2019 году – тогда задумали благоустроить парковую территорию в районе улицы Карташева. Было понятно, что в плотно застроенном спальном районе нужно место для отдыха жильцов. Заросшая зеленая зона в 3 гектара для этого нашлась, но почему-то только сейчас, три года спустя, заговорили о реализации проекта.

Архитектурно-градостроительную концепцию парка обсудили в прямом эфире проекта «Горпросвет». Основой проектной планировочной структуры назвали пруд в центре будущего парка. Местные жители говорят, что он довольно заросший и местами похож на болото. Вероятно, его придется очищать.

- Через эту территорию проходят так называемые народные топы. Это не случайно. Пруд используется рыбаками, тропы связывают объекты притяжения, вокруг – жилые комплексы. Просто напрашивается рекреационная функция для этой территории. Не хватает организованного парка с мощением, освещением, - говорит главный архитектор Калининграда Андрей Анисимов.

Входная группа будет располагаться на улице Карташева, главной дороги микрорайона. На входе в парк расположат площадки для детей, зоны отдыха со скамейками под деревьями, качели. Предусмотрен даже амфитеатр.

- В амфитеатре месте можно посидеть, почитать. В низине всегда тишина, звуки отсекаются, - пояснил архитектор.

Проектом предполагается освещение, сеть дорожек, дополнительное озеленение, площадка с тренажерами, урны и все необходимое.

Ближе к озеру малых архитектурных форм становится меньше. По задумке проектировщиков, это уже обустроенная зеленая территория, где можно спокойно гулять. Существующий рельеф намерены сохранить, срывать экскаватором холмы не планируется.

Вокруг пруда уложат деревянный настил, построят и легкий мостик.

- Хотелось бы исключить тяжелые бетонные конструкции. – пояснил Андрей Анисимов. Насчет того, кто и как будет обслуживать променад и насколько часто придется менять доски у воды, он не сказал.

Вокруг пруда уложат деревянный настил.

Предполагается, что по деревянному променаду по кругу будут гулять местные жители. Но проблема в том, что для бега набережная не предназначена. Как же быть тем, кто хочет в парке бегать?

- В парке есть дорожки из твердых покрытий. Они, скорее, будут использоваться для бега. У нас есть беговой маршрут, он частично заходит за территорию благоустройства. Мы стараемся на всех объектах благоустройства предусматривать кольцевой маршрут. Это правильно, - сказал главный архитектор города.

Олег Коньков из комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры добавил, что в парке предусмотрена велосипедная дорожка. Она пройдет параллельно пешеходной дороге. Два эти потока будут разделены.

Велодорожка пройдет параллельно пешеходной дороге.

Еще важный момент – вокруг парка сделают дороги и тротуары. Улицу Карташева после реконструкции сдадут в 2023 году. Улицы Каблукова, Урицкого, Челюскинскую, Ижорскую и Новгородскую тоже обещают привести в порядок.

В 2023 году будет разработана проектно-сметная документация благоустройства парка. Потом определят бюджет и останется только найти ответственного подрядчика для выполнения работ.