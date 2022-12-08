«Древние воины Янтарного края» переехали на Красную площадь

Выставка в столице работает до 28 февраля. Будете в Москве – не пропустите! Фото: Иван Макеев

В Историческом музее на Красной площади в Москве впервые показали уникальные предметы VI в. н.э, найденные на территории Калининградской области. Выставка «Древние воины Янтарного края» открылась по адресу: Красная площадь, 1.

Как рассказали в музее, предметы погребального инвентаря знатных воинов, проживавших на балтийских землях в эпоху Великого переселения народов (V-VII вв. н.э.) были переданы в Исторический музей в 2022 году Институтом археологии РАН.

Первая половина VI в. н.э. Металлический сплав, камни, стекло, сплав на основе меди. Фото: Государственный исторический музей

Уникальные артефакты были найдены при археологическом исследовании на могильнике «Алейка 7» в Зеленоградском районе в 2016-2017 гг.

На выставке впервые представлены самые яркие и значимые предметы из комплекса, характерные для военных элит в VI веке н.э.: оружие, элементы костюма и конской упряжи.

Детали рога VI в. н.э. были найдены в Зеленоградском районе. Металл с покрытием, ковка, тиснение, пайка. На фото – реконструкция питьевого рога. Фото: Государственный исторический музей

Один из самых интересных предметов – рог для питья с изображениями хищных и водоплавающих птиц, имеющий родство в орнаментальных и стилистических сюжетах с вещами из Центральной и Северной Европы.

Все - в столицу!

- Впервые артефакты калининградской земли представлены в экспозиции главного исторического музея России. Теперь нашим землякам, еще не посещавшим выставочные залы в самом известном памятнике русского стиля на Красной площади, будет особый повод восполнить пробел, - прокомментировал событие руководитель Службы охраны объектов культурного наследия региона Евгений Маслов.

Пользователи в интернете осторожно поинтересовались: «Эти памятники археологии же потом вернутся в Калининград на постоянное хранение?»

- Видимо эти нет. Слишком высок их уровень. Пусть вся страна смотрит, - ответил Евгений Маслов и напомнил, что выставляться в Государственном историческом музее – это очень престижно.

Есть к чему стремиться

Вопросы калининградцев понять можно. Действительно, получается, что археологическая экспедиция РАН отыскала в нашей земле уникальные вещи, а потом не только вывезла найденное из области, но и от своего имени «подарила» археологические сокровища московскому музею. А как же Калининград? Получается, мы обделены и здесь, у нас, в родных музеях ничего подобного никогда не увидим?

Как выяснилось, калининградские музеи просто не приспособлены для хранения экспонатов такого уровня.

- Для хранения и экспозиции золота и драгоценных камней нужны особые условия для фондов и хранилищ. Таких условий в областных музеях почти не создано. Работаем все вместе и по этой проблеме, - объяснил Евгений Маслов.

Он отметил, что за последние два года у в Калининградской области в археологии «столько уникальных находок, что и немцам до войны не снилось».

Удила с псалиями. Первая половина VI в. н.э. Ковка, литье, гравировка. Фото: Государственный исторический музей

При этом Маслов соглашается с тем, что было бы здорово, если бы Калининград обладал археологическим музеем федерального уровня. С тем, чтобы найденные у нас ценности не отдавать в Москву и не пополнять запасники и экспозиционные пространства столичных музеев.

Выставка в столице работает до 28 февраля. Будете в Москве – не пропустите!

А В ЭТО ВРЕМЯ

Музей Мирового океана отправился… в Париж и на Кубу

В Русском доме науки и культуры в Париже открылась выставка Музея Мирового океана «В глубинах океана». Это своеобразный экскурс в историю исследования глубин океана.

Как рассказали в музее, основной темой выставки стали подводные обитаемые аппараты, особое место среди которых занимают легендарные «Миры» Института океанологии имени Ширшова РАН.

Для выставки были подготовлены методические разработки для проведения занятий с детьми.

У посетителей парижской выставки появилась возможность побывать и на виртуальной экскурсии по экспозиции «Глубина», которая расположена в Главном корпусе Музея Мирового океана в Калининграде.

А несколькими днями ранее наш музей представил выставку на Кубе. Экспозиция «Морским судам быть!» открылась в Русском доме в Гаване. Посетители увидели 20 картин, которые рассказывают историю создания российского флота в честь года 350-летия Петра Великого.