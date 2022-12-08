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Общество8 декабря 2022 13:50

«Древние воины Янтарного края» переехали на Красную площадь

В Историческом музее Москвы впервые покажут артефакты, найденные в Калининградской области. Местные музеи не приспособлены для хранения таких экспонатов
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
Выставка в столице работает до 28 февраля. Будете в Москве – не пропустите!

Выставка в столице работает до 28 февраля. Будете в Москве – не пропустите!

Фото: Иван Макеев

В Историческом музее на Красной площади в Москве впервые показали уникальные предметы VI в. н.э, найденные на территории Калининградской области. Выставка «Древние воины Янтарного края» открылась по адресу: Красная площадь, 1.

Как рассказали в музее, предметы погребального инвентаря знатных воинов, проживавших на балтийских землях в эпоху Великого переселения народов (V-VII вв. н.э.) были переданы в Исторический музей в 2022 году Институтом археологии РАН.

Первая половина VI в. н.э. Металлический сплав, камни, стекло, сплав на основе меди.

Первая половина VI в. н.э. Металлический сплав, камни, стекло, сплав на основе меди.

Фото: Государственный исторический музей

Уникальные артефакты были найдены при археологическом исследовании на могильнике «Алейка 7» в Зеленоградском районе в 2016-2017 гг.

На выставке впервые представлены самые яркие и значимые предметы из комплекса, характерные для военных элит в VI веке н.э.: оружие, элементы костюма и конской упряжи.

Детали рога VI в. н.э. были найдены в Зеленоградском районе. Металл с покрытием, ковка, тиснение, пайка. На фото – реконструкция питьевого рога.

Детали рога VI в. н.э. были найдены в Зеленоградском районе. Металл с покрытием, ковка, тиснение, пайка. На фото – реконструкция питьевого рога.

Фото: Государственный исторический музей

Один из самых интересных предметов – рог для питья с изображениями хищных и водоплавающих птиц, имеющий родство в орнаментальных и стилистических сюжетах с вещами из Центральной и Северной Европы.

Все - в столицу!

- Впервые артефакты калининградской земли представлены в экспозиции главного исторического музея России. Теперь нашим землякам, еще не посещавшим выставочные залы в самом известном памятнике русского стиля на Красной площади, будет особый повод восполнить пробел, - прокомментировал событие руководитель Службы охраны объектов культурного наследия региона Евгений Маслов.

Пользователи в интернете осторожно поинтересовались: «Эти памятники археологии же потом вернутся в Калининград на постоянное хранение?»

- Видимо эти нет. Слишком высок их уровень. Пусть вся страна смотрит, - ответил Евгений Маслов и напомнил, что выставляться в Государственном историческом музее – это очень престижно.

Есть к чему стремиться

Вопросы калининградцев понять можно. Действительно, получается, что археологическая экспедиция РАН отыскала в нашей земле уникальные вещи, а потом не только вывезла найденное из области, но и от своего имени «подарила» археологические сокровища московскому музею. А как же Калининград? Получается, мы обделены и здесь, у нас, в родных музеях ничего подобного никогда не увидим?

Как выяснилось, калининградские музеи просто не приспособлены для хранения экспонатов такого уровня.

- Для хранения и экспозиции золота и драгоценных камней нужны особые условия для фондов и хранилищ. Таких условий в областных музеях почти не создано. Работаем все вместе и по этой проблеме, - объяснил Евгений Маслов.

Он отметил, что за последние два года у в Калининградской области в археологии «столько уникальных находок, что и немцам до войны не снилось».

Удила с псалиями. Первая половина VI в. н.э. Ковка, литье, гравировка.

Удила с псалиями. Первая половина VI в. н.э. Ковка, литье, гравировка.

Фото: Государственный исторический музей

При этом Маслов соглашается с тем, что было бы здорово, если бы Калининград обладал археологическим музеем федерального уровня. С тем, чтобы найденные у нас ценности не отдавать в Москву и не пополнять запасники и экспозиционные пространства столичных музеев.

Выставка в столице работает до 28 февраля. Будете в Москве – не пропустите!

А В ЭТО ВРЕМЯ

Музей Мирового океана отправился… в Париж и на Кубу

В Русском доме науки и культуры в Париже открылась выставка Музея Мирового океана «В глубинах океана». Это своеобразный экскурс в историю исследования глубин океана.

Как рассказали в музее, основной темой выставки стали подводные обитаемые аппараты, особое место среди которых занимают легендарные «Миры» Института океанологии имени Ширшова РАН.

Для выставки были подготовлены методические разработки для проведения занятий с детьми.

У посетителей парижской выставки появилась возможность побывать и на виртуальной экскурсии по экспозиции «Глубина», которая расположена в Главном корпусе Музея Мирового океана в Калининграде.

А несколькими днями ранее наш музей представил выставку на Кубе. Экспозиция «Морским судам быть!» открылась в Русском доме в Гаване. Посетители увидели 20 картин, которые рассказывают историю создания российского флота в честь года 350-летия Петра Великого.

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