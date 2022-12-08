«Древние воины Янтарного края» переехали на Красную площадь

Выставка в столице работает до 28 февраля. Будете в Москве – не пропустите!
Фото: Иван Макеев
В Историческом музее на Красной площади в Москве впервые показали уникальные предметы VI в. н.э, найденные на территории Калининградской области. Выставка «Древние воины Янтарного края» открылась по адресу: Красная площадь, 1.
Как рассказали в музее, предметы погребального инвентаря знатных воинов, проживавших на балтийских землях в эпоху Великого переселения народов (V-VII вв. н.э.) были переданы в Исторический музей в 2022 году Институтом археологии РАН.
Первая половина VI в. н.э. Металлический сплав, камни, стекло, сплав на основе меди.
Фото: Государственный исторический музей
Уникальные артефакты были найдены при археологическом исследовании на могильнике «Алейка 7» в Зеленоградском районе в 2016-2017 гг.
На выставке впервые представлены самые яркие и значимые предметы из комплекса, характерные для военных элит в VI веке н.э.: оружие, элементы костюма и конской упряжи.
Детали рога VI в. н.э. были найдены в Зеленоградском районе. Металл с покрытием, ковка, тиснение, пайка. На фото – реконструкция питьевого рога.
Фото: Государственный исторический музей
Один из самых интересных предметов – рог для питья с изображениями хищных и водоплавающих птиц, имеющий родство в орнаментальных и стилистических сюжетах с вещами из Центральной и Северной Европы.
Все - в столицу!
- Впервые артефакты калининградской земли представлены в экспозиции главного исторического музея России. Теперь нашим землякам, еще не посещавшим выставочные залы в самом известном памятнике русского стиля на Красной площади, будет особый повод восполнить пробел, - прокомментировал событие руководитель Службы охраны объектов культурного наследия региона Евгений Маслов.
Пользователи в интернете осторожно поинтересовались: «Эти памятники археологии же потом вернутся в Калининград на постоянное хранение?»
- Видимо эти нет. Слишком высок их уровень. Пусть вся страна смотрит, - ответил Евгений Маслов и напомнил, что выставляться в Государственном историческом музее – это очень престижно.
Есть к чему стремиться
Вопросы калининградцев понять можно. Действительно, получается, что археологическая экспедиция РАН отыскала в нашей земле уникальные вещи, а потом не только вывезла найденное из области, но и от своего имени «подарила» археологические сокровища московскому музею. А как же Калининград? Получается, мы обделены и здесь, у нас, в родных музеях ничего подобного никогда не увидим?
Как выяснилось, калининградские музеи просто не приспособлены для хранения экспонатов такого уровня.
- Для хранения и экспозиции золота и драгоценных камней нужны особые условия для фондов и хранилищ. Таких условий в областных музеях почти не создано. Работаем все вместе и по этой проблеме, - объяснил Евгений Маслов.
Он отметил, что за последние два года у в Калининградской области в археологии «столько уникальных находок, что и немцам до войны не снилось».
Удила с псалиями. Первая половина VI в. н.э. Ковка, литье, гравировка.
Фото: Государственный исторический музей
При этом Маслов соглашается с тем, что было бы здорово, если бы Калининград обладал археологическим музеем федерального уровня. С тем, чтобы найденные у нас ценности не отдавать в Москву и не пополнять запасники и экспозиционные пространства столичных музеев.
Выставка в столице работает до 28 февраля. Будете в Москве – не пропустите!
А В ЭТО ВРЕМЯ
Музей Мирового океана отправился… в Париж и на Кубу
В Русском доме науки и культуры в Париже открылась выставка Музея Мирового океана «В глубинах океана». Это своеобразный экскурс в историю исследования глубин океана.
Как рассказали в музее, основной темой выставки стали подводные обитаемые аппараты, особое место среди которых занимают легендарные «Миры» Института океанологии имени Ширшова РАН.
Для выставки были подготовлены методические разработки для проведения занятий с детьми.
У посетителей парижской выставки появилась возможность побывать и на виртуальной экскурсии по экспозиции «Глубина», которая расположена в Главном корпусе Музея Мирового океана в Калининграде.
А несколькими днями ранее наш музей представил выставку на Кубе. Экспозиция «Морским судам быть!» открылась в Русском доме в Гаване. Посетители увидели 20 картин, которые рассказывают историю создания российского флота в честь года 350-летия Петра Великого.