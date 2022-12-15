«У нас такая же Прибалтика, только лучше»: Алиханов предложил ускорить переселение соотечественников в Калининград

Завод недостаточно просто построить, надо обеспечить его специалистами. Фото: Александр Подгорчук

Любой завод недостаточно построить, надо обеспечить его специалистами. Поэтому перед Калининградской областью, как и перед всей страной, стоит вызов, который называется дефицит кадров. Решений этой проблемы несколько, заявил губернатор Антон Алиханов, выступая с докладом об основных направлениях своей деятельности и деятельности регионального правительства на 5 лет на заседании Законодательного собрания.

«Первое решение – повышение производительности труда. На наших предприятиях реализуется одноименный федеральный проект, и мы видим его первые результаты в виде повышения технологичности производств, автоматизации, повышения компетенций сотрудников», - сказал Алиханов.

Власти должны уделить внимание и донастройке действующих региональных механизмов привлечения специалистов из других регионов. По словам губернатора, речь идет прежде всего, конечно, о российских регионах, потому что вопрос привлечения зарубежных трудовых мигрантов для Калининградской области малоактуален, да и не совсем правилен. Важна и подготовка кадров, для этого необходимо развитие системы профессионального образования с учетом запроса ведущих отраслей экономики, а также повышение престижа инженерных и рабочих специальностей.

Искать кадры для строящихся предприятий можно и в Прибалтике, добавил Антон Алиханов.

«Это наши русские, и их там притесняют все это время, многие годы откровенно издеваются, дают разные специальные статусы неграждан. В общем, дискриминируют и ущемляют по национальному признаку, по признаку языка. Я считаю возможным рассмотреть вариант возвращения наших бывших соотечественников в наш регион, у нас такая же Прибалтика, только лучше. Это можно сделать через ускоренные процедуры, мы же своих не бросаем», - сказал Антон Алиханов.

Как один из вариантов калининградский губернатор предложил рассмотреть вопрос о введении карты русского с дальнейшим упрощенным получением гражданства.

«Конечно, это не региональный вопрос, не регионального уровня. Хочу обратиться к нашим депутатам Государственной думы, сенаторам, давайте вместе об этом подумаем и поработаем», - заключил глава региона.