Цены в Калининграде: Огурцы и помидоры дорожают, лук и яблоки дешевеют

В ноябре помидоры подорожали на 15 процентов. Фото: Виктор Сергеев

Калининградстат опубликовал индексы потребительских цен на продовольственные товары в Калининградской области в ноябре 2022 года и сравнил их с ценами в октябре этого года и в ноябре 2021 года.

ЧТО ПОДОРОЖАЛО ЗА МЕСЯЦ

В октябре Калининградстат зафиксировал резкий рост цен на куриные яйца, спустя месяц самым подорожавшим продуктом стали свежие огурцы, которые выросли в цене почти на 39 процентов. Более чем на 15 процентов подорожали помидоры, а вот черный чай в пакетиках стал дороже «всего» на 6,5 процента. Чуть более чем на 5 процентов также подорожали мясные консервы и растворимый кофе.

ЧТО ПОДЕШЕВЕЛО ЗА МЕСЯЦ

В ноябре в Калининградской области сильнее всего подешевели консервированные овощи – на 6,5 процента. На 6,3 процента стал дешевле репчатый лук, на 6 процентов подешевели яблоки. В топ-5 наиболее подешевевших продуктов также вошли сахар и чеснок, они упали в цене на 4,5 процента.

ЧТО ПОДОРОЖАЛО ЗА ГОД

Поваренная соль стала самым подорожавшим продуктом за год. Фото: Виктор Сергеев

В годовом разрезе наиболее подорожавшим продуктом в регионе стала обычная поваренная соль. По сравнению с ноябрем 2021 года она подорожала на 54 процента. Вторую позицию занимают газированные напитки, они стали дороже на 50 процентов. На 50 процентов за год подорожали и замороженные ягоды, а сухофрукты стали дороже на 45 процентов, равно как и мороженая и охлажденная рыба лососевых пород.

ЧТО ПОДЕШЕВЕЛО ЗА ГОД

Картофель в Калининграде за год подорожал на 42 процента. Фото: Виктор Сергеев

На первом месте – картофель, который за год подешевел на 42 процента, а белокочанная капуста – на 25 процентов. Свекла и лук стали дешевле на 21 процент, а груши потеряли в цене чуть более 15 процентов.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Продукты в Калининграде дороже, чем в Петербурге

В ноябре стоимость минимального набора продуктов питания в Калининградской области составила 6360 рублей. За год набор подорожал почти на 6 процентов, сообщили в Калининградстате.

В целом по России минимальный набор продуктов стоит 5511 рублей. Калининградская область среди всех российских регионов находится на 13-м месте.

Отметим, что, по данным Калининградстата, в Санкт-Петербурге минимальный набор продуктов обойдется в 6211 рублей.