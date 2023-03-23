Двухместные палаты, комнаты для родителей, но нет Wi-Fi: Что изменилось в детской областной больнице Калининграда

Общая стоимость комплекса зданий вместе с оборудованием составила 1,48 миллиарда рублей. Фото: Александр Подгорчук

Чуть больше недели назад на улице Дмитрия Донского в Калининграде наконец-то открылся новый комплекс детской областной больницы. Стройка велась почти четыре года и должна была завершиться еще в 2021-м, но проект пришлось корректировать по ходу дела, чтобы вписаться в изменившиеся требования и стандарты.

Во время недавнего визита губернатора Антона Алиханова «Комсомолка» тоже заглянула в главное детское лечебное учреждение региона и узнала, как теперь построена его работа и что изменилось для пациентов, их родителей и самих врачей.

Экстренно и неотложно

Самое важное, что нужно знать и помнить, – новые корпуса предназначены только для оказания экстренной и неотложной помощи. Именно сюда из старых зданий, в частности, переехали травмпункт, приемный покой и реанимация.

- Если раньше, например, мы вынуждены были каждый раз возить ребенка на КТ на машине из приемного покоя в другой корпус и обратно, то теперь все рядом и под одной крышей. Логистика - максимально удобная. Ежедневно мы принимаем около 250 детей (по направлениям к узким специалистам и поступающих с травмами. – Ред.), и такие детали играют очень важную роль в работе, - отмечает главврач детской областной больницы Александр Маляров.

Травмпункт уже открылся на новом месте. Фото: Александр Подгорчук

Интересно, что количество коек (их 99) в новых корпусах по сравнению с прежним фондом не увеличилось, однако пребывание в больничных стенах стало гораздо комфортнее. Есть даже двухместные палаты со своими санузлами и душевыми.

- В старом корпусе у нас были шести- и даже восьмиместные палаты и один санузел на весь этаж, - напоминает Александр Маляров. – Родителям, которые оставались в больнице со своими детьми, места не всегда хватало, дополнительные кровати ставили. А здесь – пожалуйста. Условия значительно улучшились. Для родителей есть специальные комнаты отдыха, микроволновки, телевизоры в каждой палате.

- А бесплатный Wi-Fi не появился? – уточнили журналисты.

- Нет, нельзя, - развел руками главврач.

Впрочем, экскурсия показала, что смартфоны и прочие гаджеты у маленьких и юных пациентов никто, конечно, не отбирает. Но пользоваться остается только мобильным интернетом и только за свой счет (точнее, деньги родителей, конечно).

И еще одна деталь. Во многих палатах кроме выходящих на улицу окон есть и другие – смотровые – окошки. Через них за пациентами присматривает персонал.

Без недочетов тоже не обошлось. Во время осмотра губернатор обратил внимание на трещины, появившиеся на штукатурке в некоторых местах. Министр строительства и ЖКХ Сергей Черномаз объяснил это усадкой здания, которое построено из силикатного кирпича. Подрядчик вскоре должен устранить косметические дефекты в рамках своих гарантийных обязательств.

- В целом все очень достойно получилось, – резюмировал Антон Алиханов. – Очень надеемся, что это будет значительным шагом для развития детской медицины в регионе.

Техника – 100%, врачи – 89%

Подразделения в новых корпусах больницы полностью оснащены всей необходимой современной медицинской техникой. Среди приобретенного оборудования - высокотехнологичная рентгеновская система с С-образным штативом, телеуправляемая рентгеновская система, цифровой передвижной рентген-аппарат, аппараты УЗ-диагностики, операционный офтальмологический микроскоп, эндоскопическая стойка, видеогастроскоп, монитор глубины наркоза, аппараты ИВЛ, многофункциональные кровати и т. д. В отделение лучевой диагностики поликлиники до конца года обещают поставить новый аппарат МРТ.

- Сами типы помощи, которую мы оказываем, не изменились. Но в нейрохирургии, например, мы теперь можем делать операции вплоть до удаления злокачественных опухолей, - сообщил Александр Маляров.

Подразделения полностью оснащены всей необходимой современной медтехникой. Фото: Александр Подгорчук

Если по оборудованию вопросы закрыты полностью, то с кадрами небольшие проблемы остаются. По врачам укомплектованность составляет 89%, по среднему медперсоналу - 85%. При помощи областного минздрава вопрос постепенно решается. За последнее время штат пополнили несколько специалистов, переехавших из регионов Сибири и Дальнего Востока. Один врач переехал к нам из Молдавии.

Что дальше

Основные планы руководства больницы связаны с реорганизацией старых корпусов, которые теперь потеряли часть функционала.

По словам Александра Малярова, предстоит ремонт в корпусе консультационной поликлиники, который примыкает к вновь построенному. В освободившихся после переезда помещениях стационара собираются открыть койки паллиативной реанимации. Помещения бывшего травмпункта полностью передадут отделению офтальмологии. В более просторные помещения переедет гастроэнтерология. Там, где есть техническая возможность, перестроят палаты: коек в них будет меньше, появятся свои санузлы и душевые кабины.

КОНКРЕТНО

После переезда в новый корпус здесь теперь работают:

- приемно-диагностическое отделение экстренного приема;

- приемное отделение травматологии (травмпункт);

- отделение травматологии и ортопедии на 38 коек;

- отделение нейрохирургии на 16 коек;

- отделение хирургии на 45 коек;

- операционный блок на 5 операционных столов;

- реанимационное отделение на 10 коек.