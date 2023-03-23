Президент отметил активное участие ЕР в политической жизни страны

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В ходе встречи с главой фракции партии "Единая Россия" в Госдуме Владимиром Васильевым президент РФ Владимир Путин отметил активное участие партии в политической жизни. Она выступает с социальными и экономическими инициативами и защищает права граждан.

Как сообщает rostovgazeta.ru, по мнению Путина, ЕР занимает патриотическую позицию в международных вопросах.

В свою очередь, Владимир Васильев рассказал об инициированных фракцией "Единая Россия" и уже принятых трех законах, которые помогают интегрировать новые регионы в культурное пространство, регулируют туризм на особо охраняемых природных территориях и смягчают ответственность за некоторые экономические преступления. Сейчас в работе находятся 15 законопроектов. В частности, они регулируют вопросы занятости населения и должны обеспечить правовую защиту предпринимателей в случае необоснованного уголовного преследования.

Помимо этого, единороссы оказывают поддержку участникам спецопераций и их семьям, которым предоставляется бесплатная юридическая помощь. Участники СВО получают статус ветерана боевых действий. Это касается и тех, кто находился в ополчении Донбасса с 2014 года. Близким родственникам погибших обеспечена социальная защита. Еще один законопроект дает ушедшим на СВО гарантию того, что за ними останутся их рабочие места.

По данным сайта партии ER.RU, Васильев рассказал в ходе встречи о народной программе "Единой России", реализация которой идет в тесном сотрудничестве с правительством, а контролируют работы на социальных объектах в регионах депутаты от партии и местные жители. Программа капремонта школ, реализуемая единороссами вместе с Минпросвещения, позволит в этом году привести в порядок свыше 1500 зданий по всей стране. На это уйдет примерно 5-6 миллиардов рублей.

Кроме того, он рассказал о необходимости выделять дополнительно 10 миллиардов 150 миллионов рублей в год, чтобы обеспечить лекарствами больных, у которых есть сердечно-сосудистые заболевания. Ранее эта инициатива была озвучена в ходе встречи с председателем правительства Михаилом Мишустиным. Как считают специалисты, это может предотвратить до 32 тысяч смертей трудоспособных россиян.

Владимир Путин поддержал обе инициативы и дал поручение правительству заняться этими вопросами.