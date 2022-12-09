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Туризм8 декабря 2022 22:00

В Новгород – на ярмарку, в Казань – кататься на лыжах: куда можно отправиться на праздниках прямым рейсом из Калининграда

«Комсомолка» узнала, что интересного ждет калининградцев в городах, с которыми у нас есть авиасообщение
Авторы (3):
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
Вера Гринвич
Светлана ШУНЕЙКО
В Иваново самолеты из нашего города летают дважды в неделю.

В Иваново самолеты из нашего города летают дважды в неделю.

Фото: правительство Ивановской области

ИВАНОВО:

Не только про невест

Давайте честно – мы мало что знаем про Иваново, кроме затертого «город невест». Хотя музей, в котором расскажут все о свадебных ритуалах, там тоже имеется. Но еще интереснее изучить другие народные традиции. В городе мастеров вы просто обязаны попробовать сделать что-то своими руками. В Музее ситца для туристов проводят мастер-классы по набойке ткани, на фабрике «Моя забава» научат росписи игрушек.

Еще одно направление для отдыха в Иваново – загородные развлечения. Оказывается, там есть свои горнолыжные курорты, причем, как говорят, даже с красными (то есть, довольно сложными) трассами. Например, очень холмистые и подходящие для катания на лыжах и сноуборде места имеются в Плесе, где можно не только покататься, но и просто погулять, любуясь заснеженными просторами.

Нагулявшись, накатавшись и накупив ситца и сувениров для родни в Иваново, можно посетить город Шуя, что в 30 километрах. Там с 6 по 8 января проходит фестиваль «Русское Рождество»: с ярмаркой на центральной площади, празднично оформленными улицами и световой инсталляцией на месте разрушенного в советское время Спасского храма.

Кстати, добраться до Шуи, кроме автобуса и такси, можно еще и на ретропоезде. Стоимость билета в один конец зимой 2021-2022 года составляла всего 250 рублей.

До Иваново из Калининграда самолеты летают дважды в неделю: по понедельникам и четвергами.

Билет на 29 декабря обойдется в 4 386 рублей без багажа.

Билет на 7 января - 6 336 рублей без багажа.

НИЖНИЙ НОВГОРОД:

Кремль, ярмарка, каток

Нижегородская ярмарка, отметившая в этом году 200-летие, станет одной из основных площадок для новогодних праздничных мероприятий. Будет работать огромный уличный каток, откроется резиденция Деда Мороза. Все новогодние праздники с 29 декабря по 8 января в центре города на Большой Покровской улице организуют анимационную программу со сказочными персонажами.

В Нижнем уже освободили место под ярмарку.

В Нижнем уже освободили место под ярмарку.

Фото: Википедия

Обязательно сходите и к Нижегородскому кремлю. Там вас ждет аудиовизуальное представление с проекциями на древние кремлевские стены.

Помимо ярмарочного, будет работать и каток у стадиона «Нижний Новгород. Рядом установят большой экран для трансляции спортивных и новогодних фильмов. Кроме того, можно будет попробовать свои силы в традиционных русских видах спорта, таких как городки, лапта, гири и даже освоить футбол в валенках.

Кроме того, в городе с 25 декабря по 8 января будет работать Почта Деда Мороза.

В ресторанах Нижнего обещают разработать специальное новогоднее меню, доступное на все время каникул.

До Нижнего Новгорода из Калининграда самолеты летают дважды в неделю: по средам и воскресеньям.

Билет на 28 декабря обойдется в 7 432 рубля без багажа.

Билет на 4 января - 13 852 рубля без багажа.

ПЕРМЬ:

Лед и Полярный экспресс

В Перми еще с осени начали строить большой ледовый городок, посвященный 300-летию города. Туристы смогут прогуляться мимо работ участников Кубка снежной и ледовой скульптуры «Зимний вернисаж». Тут же обещают залить каток, рядом с которым с 29 декабря до 8 января будут работать новогодние ярмарки с продуктами, выпечкой и напитками от местных производителей.

В новогоднюю ночь состоится праздничная программа на городской эспланаде, но масштабных гуляний не планируется. Салют отменен, от выступлений артистов тоже отказались. И все же кое-что обещано. В центре города главную улицу поделят на тематические площадки, будет работать интерактивный квартал. Свои ледовые городки с горками появятся в каждом районе города.

В Перми в этом году решили сделать упор на торжества для детей. Например, на зимних каникулах запустят Полярный экспресс – это поездка на настоящем поезде с Полярниками, Дедом Морозом, Снегурочкой, огромным Йети и другими зимними персонажами. В пути детям будут показывать фокусы, устраивать шоу пузырей, раздавать подарки. Стоимость билетов - 2,5 тысячи рублей.

Ноу-хау этого сезона – турфирмы организуют путешествия по местам съемок фильма «Сердце пармы». Цена – 2 900 рублей.

Ноу-хау этого сезона – турфирмы организуют путешествия по местам съемок фильма «Сердце пармы». Цена – 2 900 рублей.

Фото: кадр из фильма

Взрослым тоже будет, чем заняться. В Музее современного искусства – инсталляции. В Органном зале Пермской филармонии - специальные рождественские программы 30 декабря. В Пермском доме актера 30 и 31 декабря – эстрадные концерты. В «Театре-театре» 2 января покажут постановку, посвященную Вертинскому.

В Пермь из Калининграда самолеты летают трижды в неделю: по понедельникам, вторникам и четвергам.

Билет на 29 декабря обойдется - 10 100 рублей (багаж включен).

Билет на 2 января - 10 950 рублей (багаж включен).

САМАРА:

Прогулка за Волгу

Прилетели в Самару на пару-тройку дней? Тогда рекомендуем погулять по местной набережной протяженностью более 4 километров. Возле бассейна ЦСКА работает большой открытый каток. Если лед на Волге встал, можно потратить 40 минут, чтобы прогуляться пешком за реку и посмотреть на город с другого берега.

Попробуйте местную рыбу и знаменитое пиво. Самое популярное место – легендарный бар «На дне», рядом ресторан «У Вакано». Молодежные места – «Боря», «Ветерок». В центре города много раковарен.

Загляните на площадь Куйбышева (самую большую в Европе), посмотрите на главную елку в городе и ледяные скульптуры. Работают интерактивные фотозоны, ярмарка и два катка, по обе стороны от театра оперы и балета. В самом театре, кстати, тоже стоит побывать.

Для того, чтобы обойти все многочисленные музеи Самары, зимних каникул точно не хватит.

Для того, чтобы обойти все многочисленные музеи Самары, зимних каникул точно не хватит.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Музеев в Самаре много. Художественный – историческая локация и очень достойная коллекция. Музей модерна – обязателен, чтобы лучше понять архитектуру города. На заднем дворе тут хорошая кофейня с видом на костел (туда тоже пускают, но не уверена, что с экскурсией). В двух минутах ходьбы – музей-усадьба Алексея Толстого и музей Эльдара Рязанова. До набережной и пешеходной улицы Ленинградской (вроде местного Арбата, хотя самарцам такое сравнение, конечно, не нравится) отсюда минут 15-20 неспешным шагом. Современное искусство лучше смотреть в галерее «Виктория» и «Доме77» (это креативный кластер, много мероприятий на площадке). Новое и модное место – арт-пространство «Станкозавод». Здесь выставки, лекции, магазины местных креаторов. Музей «Самара Космическая» рядом с ракетой «Союз». Познавательно и символично. В 15 минутах ходьбы – уникальное здание фабрики-кухни, советский конструктивизм. Скоро начнет работать филиал Третьяковской галереи, а пока можно погулять рядом – строительные леса уже сняли.

Хотите природы? Тогда нужно отправляться в национальный парк «Самарская Лука», Сокский карьер или на Царев курган.

До Самары из Калининграда (прямой рейс) самый дешевый билет найден на вторник, 27 декабря. Цена - 9 300 рублей.

КАЗАНЬ:

За зимушкой-зимой!

Столица Татарстана является пятым в России городом, где число туристов превышает 3 миллиона человек в год. Традиционно самыми привлекательными объектами являются музей-заповедник «Казанский Кремль», гостинично-развлекательный комплекс с аквапарком и колесом обозрения «Казанская Ривьера», Кремлевская набережная, а также Старо-Татарская слобода. Экскурсии – самые разнообразные, на любой вкус и кошелек. В центре города около главной елки развернулся фестиваль «КышДаКар-фесте», будет работать до 8 января.

Новогодняя елка в центре столицы Татарстана. Красота!

Новогодняя елка в центре столицы Татарстана. Красота!

Фото: Мэрия Казани

Казань делает очень много для развития активного зимнего отдыха. В нынешнем сезоне организовано 101 место для катания на коньках – 81 хоккейная коробка и 20 катков с пунктами проката, а также 14 лыжных трасс. В частности, каток под открытым небом площадью 1800 квадратных метров находится возле стадиона «Ак Барс - Арена». Включает ледовую площадку, детскую зону, пункт проката, парковку, места для отдыха и кафе.

Не мыслите отдыха без музеев? Можно в Музей самовара, а можно в Галерею современного искусства «БИЗON», где, в частности, до 15 января представлена выставка московских художников — Сони Кобозевой, Кирилла Манчунского и Ивана Волкова (16 +).

Нашли билет на 29 декабря, стоимость – 7 600 рублей.

*Внимание! В расписании полетов возможны изменения. Даты и цены уточняйте у авиаперевозчиков.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Как я ездила через Литву

- Первый раз по транзитной визе?

- Да, поэтому не знаю, как правильно проходить границу.

- Все как обычно, — успокоил литовский пограничник в Кибартае, и началась стандартная процедура, знакомая всем калининградцам, кто хоть раз выезжал из нашей области на автомобиле. Единственное отличие - теперь на штампе пограничник ручкой указывает время и напоминает, что через 24 часа нужно покинуть территорию Литвы. Так действует транзитная виза, или упрощенный транзитный документ (УТД) - специальное разрешение, которое выдает Литовская Республика для граждан РФ, следующих из «большой России» в Калининградскую область и обратно. Самое сложное в получении УТД — это записаться на подачу документов. Запись ведется на сайте литовского консульства, открывается раз в месяц (например, на январь 2023-го - за неделю до начала года), поэтому нужно успеть выбрать свободную дату. С документами для оформления УТД сложностей меньше. Главное — подтвердить необходимость поездки: к родственникам, навестить недвижимость, по работе/бизнесу или для лечения (в каждом случае необходим отдельный пакет документов, их перечень - на сайте консульства). А дальше все стандартно: заполняете упрощенную анкету на сайте, фотографируетесь, берете наличными 5 евро и приходите в назначенное время на улицу Пролетарскую, 133. Через 10 дней возвращаетесь туда же, чтобы забрать паспорт с 3-летней транзитной визой.

Сам транзит, если ехать без остановок, занимает около 3 часов.

Сам транзит, если ехать без остановок, занимает около 3 часов.

Фото: Светлана ШУНЕЙКО

Теперь о дороге. Конечно, одного УТД для въезда в Литву недостаточно. Автомобилисты знают, что для поездок за границу нужны: страховка на ЕС и Белоруссию; действующий техосмотр (если машина не новая) и стандартные документы на авто с правами. Сам транзит, если ехать без остановок, занимает около 3 часов.

Самый популярный вопрос, который я слышу после поездки: как литовцы к нам относятся? За всех отвечать не берусь, но в свой адрес ни одного недружественного высказывания пока не услышала. Со мной разговаривали по-русски, были вежливы, машину на парковке не царапали, на дороге не подрезали, подписать какие-то признания и документы не предлагали, провокационных вопросов не задавали. И при въезде, и при выезде пожелали счастливого пути. Чего и я всем желаю.

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