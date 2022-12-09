В Новгород – на ярмарку, в Казань – кататься на лыжах: куда можно отправиться на праздниках прямым рейсом из Калининграда

В Иваново самолеты из нашего города летают дважды в неделю. Фото: правительство Ивановской области

ИВАНОВО:

Не только про невест

Давайте честно – мы мало что знаем про Иваново, кроме затертого «город невест». Хотя музей, в котором расскажут все о свадебных ритуалах, там тоже имеется. Но еще интереснее изучить другие народные традиции. В городе мастеров вы просто обязаны попробовать сделать что-то своими руками. В Музее ситца для туристов проводят мастер-классы по набойке ткани, на фабрике «Моя забава» научат росписи игрушек.

Еще одно направление для отдыха в Иваново – загородные развлечения. Оказывается, там есть свои горнолыжные курорты, причем, как говорят, даже с красными (то есть, довольно сложными) трассами. Например, очень холмистые и подходящие для катания на лыжах и сноуборде места имеются в Плесе, где можно не только покататься, но и просто погулять, любуясь заснеженными просторами.

Нагулявшись, накатавшись и накупив ситца и сувениров для родни в Иваново, можно посетить город Шуя, что в 30 километрах. Там с 6 по 8 января проходит фестиваль «Русское Рождество»: с ярмаркой на центральной площади, празднично оформленными улицами и световой инсталляцией на месте разрушенного в советское время Спасского храма.

Кстати, добраться до Шуи, кроме автобуса и такси, можно еще и на ретропоезде. Стоимость билета в один конец зимой 2021-2022 года составляла всего 250 рублей.

До Иваново из Калининграда самолеты летают дважды в неделю: по понедельникам и четвергами.

Билет на 29 декабря обойдется в 4 386 рублей без багажа.

Билет на 7 января - 6 336 рублей без багажа.

НИЖНИЙ НОВГОРОД:

Кремль, ярмарка, каток

Нижегородская ярмарка, отметившая в этом году 200-летие, станет одной из основных площадок для новогодних праздничных мероприятий. Будет работать огромный уличный каток, откроется резиденция Деда Мороза. Все новогодние праздники с 29 декабря по 8 января в центре города на Большой Покровской улице организуют анимационную программу со сказочными персонажами.

В Нижнем уже освободили место под ярмарку. Фото: Википедия

Обязательно сходите и к Нижегородскому кремлю. Там вас ждет аудиовизуальное представление с проекциями на древние кремлевские стены.

Помимо ярмарочного, будет работать и каток у стадиона «Нижний Новгород. Рядом установят большой экран для трансляции спортивных и новогодних фильмов. Кроме того, можно будет попробовать свои силы в традиционных русских видах спорта, таких как городки, лапта, гири и даже освоить футбол в валенках.

Кроме того, в городе с 25 декабря по 8 января будет работать Почта Деда Мороза.

В ресторанах Нижнего обещают разработать специальное новогоднее меню, доступное на все время каникул.

До Нижнего Новгорода из Калининграда самолеты летают дважды в неделю: по средам и воскресеньям.

Билет на 28 декабря обойдется в 7 432 рубля без багажа.

Билет на 4 января - 13 852 рубля без багажа.

ПЕРМЬ:

Лед и Полярный экспресс

В Перми еще с осени начали строить большой ледовый городок, посвященный 300-летию города. Туристы смогут прогуляться мимо работ участников Кубка снежной и ледовой скульптуры «Зимний вернисаж». Тут же обещают залить каток, рядом с которым с 29 декабря до 8 января будут работать новогодние ярмарки с продуктами, выпечкой и напитками от местных производителей.

В новогоднюю ночь состоится праздничная программа на городской эспланаде, но масштабных гуляний не планируется. Салют отменен, от выступлений артистов тоже отказались. И все же кое-что обещано. В центре города главную улицу поделят на тематические площадки, будет работать интерактивный квартал. Свои ледовые городки с горками появятся в каждом районе города.

В Перми в этом году решили сделать упор на торжества для детей. Например, на зимних каникулах запустят Полярный экспресс – это поездка на настоящем поезде с Полярниками, Дедом Морозом, Снегурочкой, огромным Йети и другими зимними персонажами. В пути детям будут показывать фокусы, устраивать шоу пузырей, раздавать подарки. Стоимость билетов - 2,5 тысячи рублей.

Ноу-хау этого сезона – турфирмы организуют путешествия по местам съемок фильма «Сердце пармы». Цена – 2 900 рублей. Фото: кадр из фильма

Взрослым тоже будет, чем заняться. В Музее современного искусства – инсталляции. В Органном зале Пермской филармонии - специальные рождественские программы 30 декабря. В Пермском доме актера 30 и 31 декабря – эстрадные концерты. В «Театре-театре» 2 января покажут постановку, посвященную Вертинскому.

В Пермь из Калининграда самолеты летают трижды в неделю: по понедельникам, вторникам и четвергам.

Билет на 29 декабря обойдется - 10 100 рублей (багаж включен).

Билет на 2 января - 10 950 рублей (багаж включен).

САМАРА:

Прогулка за Волгу

Прилетели в Самару на пару-тройку дней? Тогда рекомендуем погулять по местной набережной протяженностью более 4 километров. Возле бассейна ЦСКА работает большой открытый каток. Если лед на Волге встал, можно потратить 40 минут, чтобы прогуляться пешком за реку и посмотреть на город с другого берега.

Попробуйте местную рыбу и знаменитое пиво. Самое популярное место – легендарный бар «На дне», рядом ресторан «У Вакано». Молодежные места – «Боря», «Ветерок». В центре города много раковарен.

Загляните на площадь Куйбышева (самую большую в Европе), посмотрите на главную елку в городе и ледяные скульптуры. Работают интерактивные фотозоны, ярмарка и два катка, по обе стороны от театра оперы и балета. В самом театре, кстати, тоже стоит побывать.

Для того, чтобы обойти все многочисленные музеи Самары, зимних каникул точно не хватит. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Музеев в Самаре много. Художественный – историческая локация и очень достойная коллекция. Музей модерна – обязателен, чтобы лучше понять архитектуру города. На заднем дворе тут хорошая кофейня с видом на костел (туда тоже пускают, но не уверена, что с экскурсией). В двух минутах ходьбы – музей-усадьба Алексея Толстого и музей Эльдара Рязанова. До набережной и пешеходной улицы Ленинградской (вроде местного Арбата, хотя самарцам такое сравнение, конечно, не нравится) отсюда минут 15-20 неспешным шагом. Современное искусство лучше смотреть в галерее «Виктория» и «Доме77» (это креативный кластер, много мероприятий на площадке). Новое и модное место – арт-пространство «Станкозавод». Здесь выставки, лекции, магазины местных креаторов. Музей «Самара Космическая» рядом с ракетой «Союз». Познавательно и символично. В 15 минутах ходьбы – уникальное здание фабрики-кухни, советский конструктивизм. Скоро начнет работать филиал Третьяковской галереи, а пока можно погулять рядом – строительные леса уже сняли.

Хотите природы? Тогда нужно отправляться в национальный парк «Самарская Лука», Сокский карьер или на Царев курган.

До Самары из Калининграда (прямой рейс) самый дешевый билет найден на вторник, 27 декабря. Цена - 9 300 рублей.

КАЗАНЬ:

За зимушкой-зимой!

Столица Татарстана является пятым в России городом, где число туристов превышает 3 миллиона человек в год. Традиционно самыми привлекательными объектами являются музей-заповедник «Казанский Кремль», гостинично-развлекательный комплекс с аквапарком и колесом обозрения «Казанская Ривьера», Кремлевская набережная, а также Старо-Татарская слобода. Экскурсии – самые разнообразные, на любой вкус и кошелек. В центре города около главной елки развернулся фестиваль «КышДаКар-фесте», будет работать до 8 января.

Новогодняя елка в центре столицы Татарстана. Красота! Фото: Мэрия Казани

Казань делает очень много для развития активного зимнего отдыха. В нынешнем сезоне организовано 101 место для катания на коньках – 81 хоккейная коробка и 20 катков с пунктами проката, а также 14 лыжных трасс. В частности, каток под открытым небом площадью 1800 квадратных метров находится возле стадиона «Ак Барс - Арена». Включает ледовую площадку, детскую зону, пункт проката, парковку, места для отдыха и кафе.

Не мыслите отдыха без музеев? Можно в Музей самовара, а можно в Галерею современного искусства «БИЗON», где, в частности, до 15 января представлена выставка московских художников — Сони Кобозевой, Кирилла Манчунского и Ивана Волкова (16 +).

Нашли билет на 29 декабря, стоимость – 7 600 рублей.

*Внимание! В расписании полетов возможны изменения. Даты и цены уточняйте у авиаперевозчиков.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Как я ездила через Литву

- Первый раз по транзитной визе?

- Да, поэтому не знаю, как правильно проходить границу.

- Все как обычно, — успокоил литовский пограничник в Кибартае, и началась стандартная процедура, знакомая всем калининградцам, кто хоть раз выезжал из нашей области на автомобиле. Единственное отличие - теперь на штампе пограничник ручкой указывает время и напоминает, что через 24 часа нужно покинуть территорию Литвы. Так действует транзитная виза, или упрощенный транзитный документ (УТД) - специальное разрешение, которое выдает Литовская Республика для граждан РФ, следующих из «большой России» в Калининградскую область и обратно. Самое сложное в получении УТД — это записаться на подачу документов. Запись ведется на сайте литовского консульства, открывается раз в месяц (например, на январь 2023-го - за неделю до начала года), поэтому нужно успеть выбрать свободную дату. С документами для оформления УТД сложностей меньше. Главное — подтвердить необходимость поездки: к родственникам, навестить недвижимость, по работе/бизнесу или для лечения (в каждом случае необходим отдельный пакет документов, их перечень - на сайте консульства). А дальше все стандартно: заполняете упрощенную анкету на сайте, фотографируетесь, берете наличными 5 евро и приходите в назначенное время на улицу Пролетарскую, 133. Через 10 дней возвращаетесь туда же, чтобы забрать паспорт с 3-летней транзитной визой.

Сам транзит, если ехать без остановок, занимает около 3 часов. Фото: Светлана ШУНЕЙКО

Теперь о дороге. Конечно, одного УТД для въезда в Литву недостаточно. Автомобилисты знают, что для поездок за границу нужны: страховка на ЕС и Белоруссию; действующий техосмотр (если машина не новая) и стандартные документы на авто с правами. Сам транзит, если ехать без остановок, занимает около 3 часов.

Самый популярный вопрос, который я слышу после поездки: как литовцы к нам относятся? За всех отвечать не берусь, но в свой адрес ни одного недружественного высказывания пока не услышала. Со мной разговаривали по-русски, были вежливы, машину на парковке не царапали, на дороге не подрезали, подписать какие-то признания и документы не предлагали, провокационных вопросов не задавали. И при въезде, и при выезде пожелали счастливого пути. Чего и я всем желаю.