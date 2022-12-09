Баланс спроса и предложения на рынке жилья Калининградской области сохранится

Гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко. Фото: пресс-служба ДОМ.РФ

Виталий Мутко также сообщил, что сейчас на рынке остается около 40 миллионов кв. метров нереализованного жилья: это указывает на то, что возросший в последние годы спрос на жилье на сегодняшний день оказался удовлетворен. Рост цен тормозится, а в некоторых проектах цены даже снижаются. Баланс спроса и предложения выравнивается: это можно считать гарантией того, что ситуация не изменится и в следующем году, а доступность жилья для граждан сохранится. В 2030 году планируется сдать в эксплуатацию 100 миллионов кв. метров на всех землях, вводимых в оборот, добавил Мутко.

Строительство жилья идет одновременно со строительством инфраструктуры: инженерных сетей, дорог, социальных объектов и спортивных строений. Для финансирования такого строительства ДОМ.РФ обращается к механизму инфраструктурных облигаций. В данный момент это уже более 30 проектов на общую сумму 86 миллиардов рублей, что даст возможность стимулировать строительство около двух - четырех миллионов квадратных метров нового жилья.

Также в России активно развивается рынок цивилизованного арендного жилья, позволяющий не только создать альтернативу покупке, но и повысить качество такого продукта. Эти меры в комплексе создают мультипликативный эффект, повышая доступность жилья и стимулируя развитие регионов.