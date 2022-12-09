Власти – о Доме Наполеона в Правдинске: Он требует сноса и нового строительства

В окружении строительных лесов дом стоит с середины 2000-х. Фото: Александр КАТЕРУША

Знаменитый старый дом в центре Правдинска, в котором в июне 1807 года после сражения под Фридландом останавливался Наполеон Бонапарт, давно нуждается в восстановлении. По мнению местных властей, сегодня объект уже требует полной реконструкции. Об этом во время прямого эфира в ЦУР региона сказал глава администрации Правдинского муниципального округа Владимир Устинов.

- Я сам был на территории этого здания, внутри. Оно разрушается и требует полной реконструкции, по большому счету – сноса и нового строительства, - заявил чиновник.

Устинов напомнил, что историческое здание находится в частной собственности.

- Дважды мы вызывали собственника, проводили беседы. У него было желание восстановить дом. Знаю, что он пытался подаваться на различные гранты, чтобы получить средства на восстановление, но где-то что-то не сложилось, и денег он не получил никаких, – сообщил Владимир Устинов.

Дом Наполеона является объектом культурного наследия местного значения, и местные власти уже получили представление прокуратуры. Чиновники пообещали «принимать меры по сохранности».

- Будем продолжать встречаться с собственником, учитывая, какое внимание к этому зданию - туристов подводят, рассказывают о нем истории и легенды… Мы будем плотно им заниматься и понуждать собственника к приведению объекта в порядок, - заверил Владимир Устинов.

Также глава администрации сообщил, что интерес к историческому объекту проявляют и другие бизнесмены.

- Ко мне приходили люди, которые готовы были выкупить остатки этого здания, вложить туда собственные средства. Уверен, что мы его приведем в порядок. Пусть это будет и не быстро, - подытожил глава администрации.

По оценкам экспертов, дом с магазином был построен во Фридланде (так раньше назывался Правдинск) на Пульверштрассе не позднее XVIII века. В послевоенные годы на первом этаже тоже размещался магазин - хлебный.

В середине 2000-х годов здание выкупил бизнесмен Виктор Батурин, после чего дом окружили строительными лесами и задрапировали. В таком состоянии он находится до сих пор.