50 жемчужин Калининградской области. Фрески, которые мы еще не потеряли: Апостол с мечом, король с переселенцами

Самая крупная и самая сохранившаяся фреска находится в Гусеве, в бывшем здании Фридрихшулле, где сегодня располагается Гусевский агропромышленный колледж. Фото: katip39.ru

В Риме чуть ли не на каждом углу церковь. И чуть ли не в каждой церкви – изумительные фрески. Где-то средневековые, где-то написанные великими мастерами эпохи Возрождения, даже античные встречаются. Калининград не Рим, но похвастать образцами старинного искусства может и наш регион. Правда, у нас от всех фресок – тех, что когда-то украшали стены культовых зданий, – остались сущие крохи, да и состояние большинства из них оставляет желать лучшего. Но пока еще сохранились, а значит, нужно успеть их увидеть.

Назад под штукатурку

Кирха Арнау в поселке Родники, что в шести километрах от Калининграда, - одно из старейших зданий на территории области. Это храм в готическом стиле был построен в середине XIV века, в эпоху расцвета Тевтонского ордена. Спустя несколько десятилетий стены здания украсили изумительные по красоте фрески, изображающие сюжеты из Священного писания. Жители Кенигсберга специально приезжали в Арнау, чтобы оценить образцы средневековой живописи (некоторое время от центра города до поселка, расположенного фактически на берегу Преголи, даже ходил специальный пароходик). Однако во время войны здание церкви было повреждено, а потом о фресках забыли. В бывшей кирхе разместился склад сельхозпродукции.

Кирха Арнау была построена в середине XIV века. Фото: prussia39.ru

Вспомнили об историческом здании только в XXI веке – кирху Арнау начали реставрировать. Саму церковь восстановили, выглядит сегодня она очень и очень живописно, а вот фрески… До их восстановления руки так и не дошли. Мало того, лет десять назад случился скандал: часть фресок, ранее освобожденных от штукатурки, снова покрыли краской. Зачем? Трудно сегодня сказать. Официальная версия – отсутствие средств на реставрацию.

К счастью, некоторые фрагменты фресок в Родниках еще можно увидеть. Фото: prussia39.ru

К счастью, некоторые фрагменты фресок можно еще увидеть. Так что будете в Родниках, обязательно посетите старинное здание. Сейчас в нем располагается православный храм святой великомученицы Екатерины.

Кстати, имеются фрески – причем очень красочные, изображающие рыцарей в удивительных шлемах, - в еще одном очень старом здании. В Юдиттен-кирхе, сегодняшнем Свято-Никольском соборе, который находится на Тенистой аллее в Калининграде.

В Юдиттен-кирхе, сегодняшнем Свято-Никольском соборе, настенные «полотна» скрываются от глаз зрителей под толстым слоем штукатурки. Фото: из соцсетей

Однако и здесь настенные «полотна» скрываются от глаз зрителей под толстым слоем штукатурки. Возможно, когда-нибудь дойдут руки их «освободить» и отреставрировать.

Апостол на стене

Фрагменты средневековых фресок можно обнаружить среди руин культовых сооружений в поселках Романово, Кумачево и Храброво. Эти три кирхи находятся в плачевном состоянии, у зданий отсутствует крыша. И уникальные образцы живописи, получается, открыты всем ветрам и всем дождям. Поэтому нет ничего удивительного, что с каждым годом краски все более тускнеют, а фрагменты фресок становятся все меньше. Общественность и СМИ неоднократно били тревогу, призывая обратить внимание на уникальное историческое наследие, которое разрушается и в скором времени полностью исчезнет. Некоторое время назад ходили разговоры о том, что фрески будут, как минимум, законсервированы. Однако воз, что называется, и ныне там. Поэтому спешите видеть, пока они окончательно не исчезли.

Самая впечатляющая фреска находится в поселке Романово, бывшем Повундене. На стене орденской церкви святой Варвары изображен апостол Павел, сжимающий меч. В 2010 году кирху посетил известный питерский реставратор Вячеслав Мозговой (который, кстати, занимался восстановлением фигур монархов на Королевских воротах). Он рекомендовал немедленно заняться консервацией средневековой церкви. Но, увы. Мозговой скончался в 2012 году, а апостол Павел по-прежнему медленно тает под дождем на кирпичной стене.

По следам Мартина Лютера

Больше повезло кирхе в поселке Гвардейское Багратионовского района. Церковь святой Анны в Мюльхаузене была построена в середине XIV века. Вошла в историю, благодаря тому, что у ее стен была похоронена дочь отца Реформации Мартина Лютера Маргарита фон Кунхайм. Во время боевых действий в 1945 году старинное здание не пострадало, в советское время использовалось как зернохранилище. Кирху в Мюльхаузене даже называли самой сохранившейся средневековой церковью в Калининградской области.

Однако реставрация требовалась. В начале 1990-х годов церковь передали лютеранской общине, лютеране и начали приводить церковь в порядок. Вначале был произведен наружный ремонт кирхи, затем реставраторы поработали и внутри. В частности, привели в порядок роскошный расписной потолок, а также открыли миру фрагменты средневековых фресок. До прежних роскошных интерьеров далеко, но кое-что увидеть можно.

Фридрих встречает колонистов

Самая крупная и самая сохранившаяся фреска находится в Гусеве, в бывшем здании Фридрихшулле, где сегодня располагается Гусевский агропромышленный колледж. Увы, фреска не средневековая, она была написана относительно недавно – в 1913 году. Автор – известный художник, преподаватель Кенигсбергской академии художеств Отто Хайхерт. Изображает настенное полотно размером 8 на 17 метров встречу прусского короля Фридриха Вильгельма I и переселенцев из Зальцбурга. Внизу можно прочитать надпись: «Мне - новые сыновья, вам - милая Родина!» Якобы такими словами приветствовал монарх новых колонистов.

Фреска, как и само здание школы в Гумбиннене (так раньше назывался Гусев) во время войны не пострадали. Однако в советские годы красочная картина была замазана.

Новое рождение фрески произошло относительно недавно: в 2006 году в Гусев приехали реставраторы из Санкт-Петербурга и занялись тщательным восстановлением полотна. 24 мая 2008 году работа была окончена и обновленную картину тордественно открыли. На церемонию приезжал внук автора фрески Эльк Михаэл Бергер.

Сегодня «Переселение зальцбуржцев» - одна из главных достопримечательностей Гусева. Посмотреть фреску может каждый желающий, правда, предварительно нужно договориться об экскурсии с руководством агроколледжа.