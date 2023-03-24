Последние выходные марта в Калининграде будут теплыми и дождливыми

Без зонта из дома лучше не выходить. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики поделились прогнозом на последние выходные марта в Калининграде. В целом они ожидаются теплыми, при этом уже начнет ощущаться приближающееся похолодание.

В субботу, по прогнозу Гидрометцентра России, температура в нашем городе составит +13 градусов. Вероятность выпадения осадков – 64%, ожидается небольшой дождь. Атмосферное давление останется пониженным – 747 миллиметров ртутного столба.

В воскресенье похолодает. Днем будет +8..+9 градусов, ночью – около +4. Также пройдут небольшие дожди и сохранится низкое атмосферное давление. Скорость ветра западного и юго-западного направлений составит 8-11 метров в секунду.

Напомним, на следующей неделе синоптики прогнозируют резкую перемену погоды. В Калининград вернутся заморозки и снег.