Электронно – только через «Госуслуги»: В Калининграде изменились правила записи к врачу

Портал Госуслуг становится единственной онлайн-платформой, где можно будет записаться к специалистам. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В последнее время калининградцы часто жалуются на сложности при записи к врачу через портал medreg.gov39.ru, мобильное приложение «Мед Онлайн».

На многочисленные вопросы в телеграм-канале «Медицина 39» ответили специалисты регионального министерства здравоохранения.

- В настоящее время все российские регионы переходят на запись к врачам в электронном формате исключительно на портале госуслуг. В связи с этим запись через региональные электронные регистратуры, в том числе medreg.gov39.ru и, соответственно, в мобильном приложении «Мед Онлайн», прекращена, - пояснили в министерстве.

Также в ведомстве напомнили о том, какие еще есть варианты записи к специалистам.

- По-прежнему доступна запись через регистратуру поликлиник, по телефону 122, для детей - по телефонам регистратур детских амбулаторных учреждений (в городской детской поликлинике - 8 (4012) 640-890), к стоматологам государственных медицинских организаций региона - по телефону единого контакт-центра 8 (4012) 640-185. Количество свободных слотов на прием не изменилось и также распределяется по всем доступным способам записи, - прокомментировали организаторы оказания первичной медицинской помощи.

Но калининградцы продолжают возмущаться несовершенствами электронной записи к врачу. На что один из модераторов телеграм-канала, главный врач Черняховской инфекционной больницы Виктор Гродницкий, попросил у всех «немного терпения».

- Эти изменения сделаны на федеральном уровне, поэтому ни мы с вами, ни министерство здравоохранения Калининградской области в настоящее время на это повлиять не можем. Немного терпения. В течение 7-14 дней система наладится, и все будет работать без сбоев. По поводу общих замечаний: мы видим и разбираемся в причинах системных проблем, - заверил Виктор Гродницкий.