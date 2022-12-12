Погода на неделю в Калининграде: 10-градусные морозы и немного снега

Похолодание усилится довольно резко. Фото: Александр Подгорчук

Синоптики поделились прогнозом на неделю 12-18 декабря в Калининграде. Судя по всему, нас ждет практически полный набор зимних метеоявлений.

В понедельник наша область останется под влиянием циклона «Биргит». По данным портала rp5.ru, атмосферное давление упадет до 745 миллиметров ртутного столба, поднимется ветер скоростью 12-15 метров в секунды и пойдет снег. Температура при этом будет не слишком низкой – 0..-2 градуса. Похожую картину мы увидим за окном и во вторник.

В среду о циклоне продолжит напоминать только падающий снег. Ветер уже стихнет, а давление начнет расти.

Во второй половине недели Калининград накроет новая волна холода. Утром в четверг воздух остынет до -10..-11 градусов. Днем термометр покажет -7.

В пятницу около -10 градусов может быть и днем, но затем морозы должны ослабнуть. В субботу и воскресенье прогнозируются температуры -3..-5 градусов. Давление поднимется заметно выше нормы, осадки не ожидаются.