Единороссы и Минпросвещения провели первый форум «Школа Героя»

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«Единая Россия» и Минпросвещения вместе с Российским военно-историческим обществом организовали первый всероссийский форум «Школа героя». Мероприятие, приуроченное ко Дню Героев Отечества, прошло в Музее Победы на Поклонной горе в Москве.

По информации bel.ru, в приветственной речи, обращенной к участникам форума, глава РФ Владимир Путин подчеркнул, что считает данное мероприятие важной и востребованной инициативой, цель которой внести вклад в воспитание молодого поколения, объединить созидательные усилия общественных, волонтерских, общеобразовательных организаций, которые получили имена легендарных героев.

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев напомнил участникам форума, что задача партии – беречь историческую память и не допускать ее искажения, делать все, чтобы дети и подростки уважали историю Отечества.

Сделать форум «Школа героя» ежегодным событием предложил министр просвещения Сергей Кравцов. Он рассказал, что идея создания форума возникла во время подготовки совместных с «Единой Россией» патриотических мероприятий.

«Единая Россия» также планирует создание интерактивной карты «Парта героя» - в России уже открыто 10 тысяч таких парт. Это - сайт с картой открытых в регионах парт героев с подробной информацией о них.

Партия также предлагает предоставлять льготы при поступлении удостоенным звания Героя России и трижды награжденным орденом Мужества. Отличившиеся военнослужащие получат возможность без конкурса поступать в любой вуз, а также учиться на подготовительных курсах бесплатно. Об этом сообщается на сайте ER.ru.

Помимо этого, в рамках партпроекта «Единой России» «Историческая память» на форуме состоялось гашение почтовых марок из серии «Герои Российской Федерации. Участники специальной военной операции», посвященных российским военным, удостоенным звания Героя РФ посмертно. В настоящее время изготовлено 10 марок. На каждой изображены портрет героя, эпизод боевых действий и медаль «Золотая Звезда».