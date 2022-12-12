Калининградское отделение «Единой России» непрерывно осуществляет работу по сбору гуманитарной помощи участникам СВО

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С самого начала специальной военной операции региональное и местные отделения «Единой России» включились в работу по оказанию различных видов помощи жителям ЛДНР. Приёмные оказывали психологическую, юридическую, практическую помощь: это и поиск работы для беженцев, и места в детских садах и школах для детей переселенцев с территории Украины, помощь в получении российского гражданства, восстановление документов. Депутаты-единороссы и предприниматели региона перечисляют в поддержку наших военнослужащих денежные средства, на данный момент собрано более 100 миллионов рублей. Они уже переданы для обеспечения нужд участников СВО.

Губернатор региона, член Генерального совета «Единой России» Антон Алиханов выделил 250 миллионов рублей из регионального бюджета. На эти средства были закуплены и переданы бойцам на передовой квадрокоптеры, беспилотники, средства связи, тепловизоры и экипировка, современные аптечки, осенне-зимнее обмундирование, спальные мешки и прочее.

«Наши отделения по всей области стали аккумулирующими точками для населения. И для тех, кто нуждается в помощи, и для тех, кто хочет её оказать. Мы работаем с обращениями граждан, собираем различную гуманитарную помощь, наши волонтёры оказывают адресную помощь семьям бойцов», - отметил руководитель региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» Д.А.Медведева в Калининградской области Александр Никулин.

К сбору гуманитарной помощи активно подключились и муниципалитеты области, некоммерческие организации, неравнодушные граждане. Каждый помогает чем может: «серебряные» волонтёры вяжут тёплые вещи для бойцов, граждане приносят средства гигиены, продукты длительного хранения, медикаменты, одежду, студенты колледжей и швейные мастерские шьют экипировку, предприниматели занялись изготовлением мобильных печей для военнослужащих.

С особенной ответственностью подошли и к помощи семьям мобилизованных. Они получают все социальные льготы и выплаты, региональные и федеральные. От Партии для проживающих в сельской местности были закуплены уголь, дрова и газовые баллоны, волонтёры оказывают всю необходимую помощь, закупают продукты, детские смеси, памперсы для малышей. Дети мобилизованных граждан примут участие в губернаторской ёлке, также ёлка будет организована в пункте временного размещения беженцев в посёлке Северный. Новый год – особый праздник, и ни один ребёнок не останется без внимания.

«Нельзя оставлять людей наедине с их проблемами, когда их кормильцы исполняют свой гражданский долг. Ведь надёжный тыл – это очень важно. Мы хотим, чтобы наши военнослужащие чувствовали, что он у них есть и спокойно работали над выполнением своих задач», - отметил Александр Никулин.