«В приоритете – дети до 3-х лет»: В минздраве объяснили, когда педиатр приедет на дом

В Калининграде сезон простуд, ОРВИ и гриппа входит в активную фазу. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Популярный телеграм-канал «Медицина 39», в котором круглосуточно и без выходных врачи отвечают на вопросы и оказывают помощь по самым разным вопросам, снова выходит на пик своей востребованности. Объяснить это просто – в Калининграде сезон простуд, ОРВИ и гриппа входит в активную фазу.

В чате немало вопросов, связанных с организацией вызова врача на дом к болеющему ребенку.

- Пыталась записаться на вызов врача, так и ждем подтверждения, - пожаловалась встревоженная калининградка. - Ребенку 7 лет, температура под утро была 39,5, сбила до 38,2, на это ушло полтора часа. Кашель, насморк, горло красное.

- Огромное число вызовов. Приоритет отдается детям до 3-х лет. По возможности, сбейте температуру и привезите ребенка в поликлинику в кабинет ОРВИ, - откликнулась Ирина Кузнецова, заместитель главного врача городской детской поликлиники № 6.

Фраза: «В приоритете - дети до 3 лет» многих подписчиков задела. У родителей посыпались вопросы: теперь педиатр к 7-летнему болеющему ребенку не выезжает, а семилетний ребенок – разве не ребенок, и так далее.

В минздраве на просьбу «Комсомолки» уточнить – нет ли каких-либо изменений в организации помощи детям, заверили, что все осталось без изменений.

- В связи с увеличением числа заболевших ОРВИ и гриппом в регионе кратно возросло и количества вызовов педиатров на дом. В поликлинику, как и всегда в условиях сезонного эпидподъема заболеваемости, приглашают пациентов с температурой 38 градусов и ниже, - уточнили в ведомстве.

Если же ребенок школьного возраста, и у него температура выше 38 градусов, то помощь на дом придет, но с учетом то, что сначала участковый педиатр едет на осмотр детей дошкольного возраста.

При крайне тяжелый состояниях необходимо вызвать скорую помощь.

В поликлиниках, напомним, для болеющих детей организован отдельный вход. Врачи стараются оперативно осмотреть ребенка, назначить лечение, исследование, и направить домой или в лечебное учреждение.

Еще один вопрос от родителей – как долго оформляется вызов врача, если воспользоваться формой «Вызвать врача» на сайте министерства здравоохранения Калининградской области.

- Если вызывать врача через сайт министерства здравоохранения, как быстро это обращение обработается? В колл-центр детской поликлиники № 6 не дозвониться, - поинтересовалась еще одна горожанка.

- Врач приходит, как правило, в течение дня. После 15:00 заявки формируются на следующий день. Если же врач не пришел в течении суток, то на сайте минздрава в этом же разделе есть вкладка: «Если врач не пришел», воспользуйтесь ею, - пояснил модератор чата, главный врач Черняховской инфекционной больницы Виктор Гродницкий.