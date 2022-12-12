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Общество12 декабря 2022 18:00

В Калининграде увековечили память дяди Михаила Боярского, который штурмовал Кенигсберг

На месте боевого подвига сержанта Боярского установили информационный щит
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
Николай Александрович приходился Михаилу Боярскому дядей по отцовской линии и после войны тоже стал известным актером.

Николай Александрович приходился Михаилу Боярскому дядей по отцовской линии и после войны тоже стал известным актером.

В Калининграде отметили 100 лет со дня рождения Николая Боярского, дяди актера Михаила Боярского. Стенд с информацией о боевом пути и подвигах фронтовика в рамках проекта «Дороги русского солдата» появился возле корпуса БФУ имени Канта на улице Зоологической. Увидеть его можно в месте неподалеку от зоопарка, там, где 8 апреля 1945 года старший сержант Боярский заслужил орден Славы 2-й степени, штурмуя Кенигсберг.

Стенд появился возле корпуса БФУ имени Канта на улице Зоологической.

Стенд появился возле корпуса БФУ имени Канта на улице Зоологической.

Фото: Альберт АДЫЛОВ

Об этом историк Альберт Адылов рассказал на своей страничке в «ВКонтакте». По его информации за годы войны Николай заслужил три медали и три ордена.

«После Победы он играл в театре имени Комиссаржевской в Ленинграде и снимался в кино. Зрителям Николай Боярский запомнился в ролях Адама Козлевича («Золотой теленок», 1968) и Кощея Бессмертного («Новогодние приключения Маши и Вити», 1975)», - написал Альберт Адылов.

Есть еще один интересный момент из актерской карьеры Боярского – в 1979 году он сыграл в эпизодической роли в фильме «Трое в лодке, не считая собаки», который снимали на берегах Немана. Оборону реки Боярский держал оборону осенью 1944-го, а в январе 45-го он уже сам форсировал Неман.

Сейчас актерскую династию Боярских продолжает внучатая племянница фронтовика Елизавета

- дочь Михаила Боярского.

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