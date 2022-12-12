В Калининграде увековечили память дяди Михаила Боярского, который штурмовал Кенигсберг

Николай Александрович приходился Михаилу Боярскому дядей по отцовской линии и после войны тоже стал известным актером.

В Калининграде отметили 100 лет со дня рождения Николая Боярского, дяди актера Михаила Боярского. Стенд с информацией о боевом пути и подвигах фронтовика в рамках проекта «Дороги русского солдата» появился возле корпуса БФУ имени Канта на улице Зоологической. Увидеть его можно в месте неподалеку от зоопарка, там, где 8 апреля 1945 года старший сержант Боярский заслужил орден Славы 2-й степени, штурмуя Кенигсберг.

Стенд появился возле корпуса БФУ имени Канта на улице Зоологической. Фото: Альберт АДЫЛОВ

Об этом историк Альберт Адылов рассказал на своей страничке в «ВКонтакте». По его информации за годы войны Николай заслужил три медали и три ордена.

«После Победы он играл в театре имени Комиссаржевской в Ленинграде и снимался в кино. Зрителям Николай Боярский запомнился в ролях Адама Козлевича («Золотой теленок», 1968) и Кощея Бессмертного («Новогодние приключения Маши и Вити», 1975)», - написал Альберт Адылов.

Есть еще один интересный момент из актерской карьеры Боярского – в 1979 году он сыграл в эпизодической роли в фильме «Трое в лодке, не считая собаки», который снимали на берегах Немана. Оборону реки Боярский держал оборону осенью 1944-го, а в январе 45-го он уже сам форсировал Неман.

Сейчас актерскую династию Боярских продолжает внучатая племянница фронтовика Елизавета

- дочь Михаила Боярского.