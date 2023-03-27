Погода на неделю в Калининграде: заморозки, сильный ветер и возвращение тепла

Первая половина недели будет гораздо прохладнее второй. Фото: Александр Подгорчук

Синоптики рассказали о погоде на последнюю рабочую неделю марта и первые выходные апреля. В ближайшие семь дней нас ждет целая россыпь метеорологических явлений.

По данным Гидрометцентра России, первая половина недели будет холодной. Дневные температуры ожидаются на уровне +1...+4 градусов. По ночам сохранятся заморозки до -3 градусов. Также прогнозируются небольшие осадки, местами – дождь со снегом. Во вторник будет крепчать ветер северного и северо-западного направлений. Скорость в порывах составит 14-16 метров в секунду.

С четверга температура пойдет в рост. Во второй половине недели термометры будут показывать +9...+11 градусов. Ветер стихнет, при этом почти ежедневно ожидаются дожди.

Атмосферное давление начнет понижаться с четверга, и к выходным его значение составит 747-750 миллиметров ртутного столба.