Калининградский ученый: Кит в Балтийском море обречен

Средняя длина тела горбатого кита - 13,5-14,5 метра. Фото: Christopher Michel

Какие только сюрпризы не преподносит нам Балтика! Днем в воскресенье, 26 марта, в море заметили кита. Видео, снятое в Зеленоградске, уже облетело соцсети.

Предположительно, калининградцы увидели того же горбатого кита, которого совсем недавно наблюдали наши соседи поляки в море недалеко от Гданьска. Впрочем, в комментариях мнения разделились. Некоторые посчитали, что на видео вовсе не кит, а качающееся на волнах бревно.

- Невероятные вещи редко, но происходят, - говорит «Комсомолке» ведущий научный сотрудник Института океанологии им. Ширшова, завлабораторией морской экологии Елена Ежова. - У животных, особенно если они старые и больные, случается нарушение ориентации. Они ориентируются под водой с помощью акустики. Сейчас очень много антропогенных факторов, которые нарушают их ориентацию: подводные работы, испытания, взрывы.

Ученая вспоминает недавний случай с моржихой.

- В Датских проливах, при входе в Балтийское море, та же моржиха, если она туда зашла, уже просто так не выберется. Животное будет пытаться выбраться, но не выйти так легко из Балтийского моря. Там очень интенсивное движение кораблей, они снуют туда-сюда, как машины на автодороге. Большому животному, такому как кит, очень трудно ориентироваться там. Он посылает сигналы, пытается интерпретировать их отражение и не может!

Елена Ежова отмечает, что судьба всех нетипичных животных для наших мест, которые попадают в Балтику, неблагополучна. У них нет кормовой базы.

- Кит усатый отфильтровывает ракообразных, которые содержатся в воде. Но в Балтийском море ему нечем питаться. Если он не сориентируется и не сможет выйти через Датские проливы в Северное море, то прогноз плохой – кит истощится и погибнет, - говорит Елена Ежова.

Эколог отметила, что единственный кит, который живет в Балтийском море, – это морская свинья, самое маленькое китообразное на планете.

- Это зубатый кит, типа дельфинчика. Он питается рыбой. Но балтийского подвида обыкновенной морской свиньи, их осталось 500 штук на всю Балтику. Это исчезающий вид, занесен в Международную Красную книгу, Красную книгу России и Калининградской области. Морскую свинью мы встречаем очень редко здесь. А других китов у нас нет, - отметила специалист.

Напомним, летом 2022 года на Куршской косе заметили самку моржа. Уникальный для нашего региона случай, ничего подобного не было. Моржиху также видели в Польше и Германии, Латвии и Финляндии.

История закончилась печально (впрочем, это и прогнозировали специалисты) – моржиха умерла во время транспортировки в зоопарк Хельсинки. Причиной смерти стало сильное истощение животного.