Антон Алиханов – о морских перевозках: Мы начинали год с двух судов, сейчас их уже 18

Регион уже полностью выбрал квоты на ж/д перевозку цемента, сейчас его перевозят только по морю. Фото: Архив "КП"

В Калининградской области отмечается большой рост объемов перевозок по морю, при этом, действует и сухопутный транзит – по железной дороге и грузовым автотранспортом, даже с учетом квот на ж/д перевозку санкционных грузов. Об этом в эфире телеканала «России 24 « рассказал губернатор Антон Алиханов.

«Мы начинали год с двух судов, сейчас их уже 18, и практически каждую неделю мы видим новости о планах, или о выходе новых судов на эту линию. Что касается ограничений (по сухопутному транзиту), которые у нас были с конца лета, мы ведем с МИД РФ работу, для того, чтобы их отменить, повлиять на наших соседей», - сказал Алиханов.

По его словам, вторая линия работы – компенсировать дополнительные затраты, которые несет область из-за перехода на доставку грузов по морю.

«Это требует дополнительных перегрузов, перетарки некоторых товаров. Здесь мы готовим для министерства экономического развития РФ расчетную базу, чтобы иметь возможность в ближайшее время предъявить иск в Всемирную торговую организацию (ВТО). Мы считаем, что нарушены базовые принципы, помимо обязательств Прибалтики при вступлении в ЕС не нарушать свободу транзита, в рамках ВТО. Здесь есть хорошая база для того, чтобы предъявить им иски и потребовать компенсации. Или, в случае, если они не будут отменять эти ограничения, ввести свои меры.

За 11 месяцев сухопутный калининградский транзит серьезно снизился и составил 60 процентов от того объема, что был в 2021 году. Однако это вызвано не спадом производства или потребления, отметил глава региона.

Для области важно соблюдать баланс, не уходить с железнодорожной компоненты совсем. Фото: Виктор Сергеев

«Многие отправители и получатели грузов не хотят рисковать и связываться с литовской стороной, и ориентируются на портовые мощности Петербурга и Ленинградской области. Везут морем. Нас это, с одной стороны устраивает, с другой, мы боимся, что на этом основании нам будут снижать квоты на ж/д перевозку. Поэтому важно соблюдать баланс, не уходить с железнодорожной компоненты совсем. Железная дорога для нас тоже крупный работодатель, у них должна быть работа», - сказал Алиханов.

Регион уже полностью выбрал квоты на ж/д перевозку цемента, сейчас его перевозят только по морю. Квота на перевозку нефтепродукции, при этом, не выбрана.

Губернатор отметил, что уже заработал механизм субсидирования морских перевозок в области. Так, сухогрузы с цементом уже были просубсидированы, всего выделено более 1 млрд рублей в этом году и предусмотрены деньги на 2023 год. Сейчас идет работа по упрощению оформления документов на получение этих субсидий.

«Много документов нужно для того, чтобы обосновать поучение субсидий, это же бюджетные деньги. Мы подготовили предложение по унификации под условную тонну перевозки груза, потому что грузы разные и их приходится по-разному считать. Думаем, нам удастся выйти с предложение об упрощении процедуры. И не допустить роста цены для потребителей», - сказал Антон Алиханов.