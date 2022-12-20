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Общество20 декабря 2022 7:48

«Сплошной лед. Премию директору МУП «Чистота»»: Резкое потепление превратило Калининград в каток

Пройти и проехать по улицам сложно и опасно для жизни и здоровья, сообщают очевидцы в соцсетях
Виктор Сергеев
С утра в городе произошло много "мелких" ДТП.

С утра в городе произошло много "мелких" ДТП.

Фото: «Сообщество автомобилистов Калининграда и области».

Резкое потепление в Калининграде во вторник, 20 декабря, синоптики спрогнозировали накануне утром. Причиной стал приближающийся к региону теплый фронт атлантического циклона со всеми «приятными» последствиями: переохлажденным/ледяным дождем. О высокой вероятности гололедицы, помимо синоптиков, предупреждало и региональное управление МЧС.

Утром социальные сети взорвались от огромного количества сообщений о нечищеных дорогах, гололеде, об опасности в конце концов. В каток превратились дворовые территории, которые традиционно никто не собирался очищать от снега, тротуары и проезжие части.

«Комсомолка» собрала комментарии горожан о ситуации в городе:

«Внимание всем! В преддверии «дня жестянщика» - огромная просьба. Сегодня с утра/дня не выезжайте на личном транспорте. Поберегите автомобили и нервы. Всем шипованной и шершавенькой».

Нечищеные тротуары превратились в каток.

Нечищеные тротуары превратились в каток.

Фото: «Сообщество автомобилистов Калининграда и области».

«Предлагаю составить благодарственное письмо директору МУП «Чистота» от благодарных жителей города».

Северный обход

Северный обход

Фото: «Сообщество автомобилистов Калининграда и области».

«Неужели наших «эффективных» менеджеров устраивает этот каток? Такое ощущение, что у нас администрация передвигается, не касаясь земли».

«А переходить дорогу как???»

«Все обледенело!»

«Знали заранее и никаких мер не приняли! Позор властям!»

Окружная Калининграда.

Окружная Калининграда.

Фото: Виктор Сергеев

Сообщают очевидцы и о многочисленных авариях. На некоторых улицах были замечены машины скорой помощи, медики оказывали помощь поскользнувшимся горожанам.

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