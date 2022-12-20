Роспотребнадзор предложил закрыть школы в четырех районах Калининградской области

Закрытие школ на карантин должно разорвать механизм передачи инфекции. Фото: Архив "КП"

Региональное управление Роспотребнадзора внесло представление о приостановлении учебного процесса в очном формате в школах в четырех муниципалитетах Калининградской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Управление предложило закрыть школы с 21 декабря в Светлогорском, Гурьевском, Зеленоградском и Янтарном городских округах.

«Решение принято с учетом ухудшения эпидемической обстановки, связанного с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом, значительного превышения среднеобластного уровня показателей заболеваемости детей в возрастной группе 7-14 лет», - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, добавив, что были учтены и «другие характеристики эпидемического процесса».

Временное закрытие школ - это противоэпидемическая мера, направленная на разрыв механизма передачи инфекции в условиях эпидемического распространения гриппа и ОРВИ.

В понедельник, 19 декабря, о вероятном закрытии школ рассказала главный государственный врач Калининградской области Елена Бабура. В прямом эфире ЦУРа глава Роспотребнадзора отметила, что в случае 20-процентного отсутствия учащихся по причине ОРВИ, гриппа или коронавируса учебный процесс приостанавливается.

«Прирост числа заболевших детей есть, есть превышение эпидемических порогов. Будем принимать решение, возможно, о приостановлении работы всех школ в каком-то муниципальном образовании или во всех муниципальных образованиях. Я думаю, что сегодня такое решение будет принято и соответствующие предложения будут направлены в органы исполнительной власти министерства образования», - сказала Елена Бабура.