Единороссы региона проводят новогодние акции для маленьких калининградцев

. Фото: Пресс-служба регионального отделения Партии «Единая Россия»

Несмотря на то, что многие регионы, в том числе, и Калининградская область, урезают бюджеты на масштабные новогодние мероприятия, для детей бойцов СВО, детей из новых регионов праздник должен состояться вне зависимости от обстоятельств.

«Единая Россия», как и обещала, взяла шефство над семьями бойцов, и сейчас задача Партии – подарить им новогоднее чудо. Партия уже больше полугода помогает и детям из новых регионов, Новый год – еще один повод сделать для них доброе дело.

«Единая Россия» в этом году запустила праздничную акцию «Новогодняя почта», чтобы поддержать бойцов на передовой. Для детей организованы мастер-классы по созданию новогодних открыток для участников СВО, после чего Партия доставит их воинам, чтобы поддержать их моральный дух. Также в приемные «Единой России» можно принести самостоятельно нарисованные открытки», - рассказал секретарь Калининградского регионального отделения партии «Единая Россия» Андрей Кропоткин.

Кроме того, единороссы посетят семьи военнослужащих и вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой вручат подарки ребятам. В этом году будет организована ёлка и для проживающих в ПВР в посёлке Северный. Поздравить и подарить ребятам подарки приедет сенатор Российской Федерации Александр Шендерюк-Жидков.

«Важно, чтобы ни один ребёнок бойца СВО, ни один ребёнок в ПВР, ни один ветеран не остался без внимания. Все мы помним предновогоднее ощущение чуда, запах мандаринов, ёлки, поэтому мы стараемся подарить его всем, кому это особенно нужно», - сказал Андрей Кропоткин.

Семьи мобилизованных приглашены и на губернаторскую елку в калининградском Доме искусств. Член Генсовета «Единой России», губернатор Калининградской области Антон Алиханов устроит для ребят настоящий праздник с подарками, представлением, новогодними конкурсами и призами.

Кроме того, традиционно, пятый год подряд в регионе проходит акция «Ёлка желаний». Её цель - подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Благодаря акции можно поддержать детей, нуждающихся в помощи. В этом году единороссы региона исполнят 13 желаний маленьких калининградцев. В акции участвуют депутаты всех уровней, создать новогоднее настроение детям – ответственная обязанность любого взрослого.

Не обойдут своим вниманием и ветеранов Великой Отечественной войны, для них подготовлены новогодние подарки, которые лично в руки передадут депутаты фракции «Единой России».

«Поздравляю с наступающим Новым годом всех калининградцев! Пусть он принесёт только хорошее, светлое и радостное в вашу жизнь, пусть исполнятся самые заветные желания, а здоровье, хорошее настроение и улыбки близких будут сопровождать вас весь год», - сказал Андрей Кропоткин.