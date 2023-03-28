Алексей Леонов – о Юрии Гагарине: Я всегда звал его в Калининград

Звездные братья Юрий Гагарин и Алексей Леонов. Фото: Архив автора

В течение того дня, когда его самолет разбился, еще теплилась надежда, что он спасся, успев катапультироваться. Однако утром 28 марта последние сомнения отпали: останки нашли и опознали…

Даже те, кто никогда не видел Юрия Гагарина своими глазами, восприняли его гибель как невосполнимую личную утрату. И часто можно было услышать горькие слова:

– Не уберегли…

А 29 марта в 9.00 в Краснознаменном зале Центрального дома Советской армии началась церемония прощания. Из-за огромного числа желавших проститься ее пришлось продлить до полуночи. 30 марта в 8.30 двери ЦДСА снова открылись. И опять туда нескончаемым потоком потянулись те, кто хотел бросить последний взгляд на урну с прахом человека, который стал воплощением Великой советской мечты.

Лишь к полудню доступ был прекращен. В зале остались только родные и близкие. А в 13.20 траурная процессия двинулась в последний путь – к Кремлевской стене на Красной площади.

Версия Леонова

То, что произошло 27 марта 1968-го, долго было закрытой темой, обрастая слухами, порой – совершенно дикими. Говорили, скажем, что первый космонавт на самом деле не погиб, а его забрали инопланетяне… Потом об этом стало можно говорить. И вот что мне однажды рассказал наш земляк-космонавт Алексей Леонов.

– Вечером 27 марта мы с Юрой должны были идти на телевидение, на съемки «Огонька» ко Дню космонавтики. А утром того дня Гагарин и Владимир Серегин отправились в полет на учебно-тренировочном истребителе МиГ-15 бис.

Когда пришло время возвращаться, Юра доложил: «Я – 625-й, иду на рубеж». И после этого на связь уже не выходил. Я в те минуты был неподалеку. Конкретно – находился в летящем вертолете. Мой позывной был «725-й». И вот слышу: «625-й, ответьте, 625-й!..» Думаю, может, плохо слышно, может, не 625-й, а 725-й, меня ищут? Разобравшись, что не отвечает все-таки Юра, мы подключились к поискам. И вскоре увидели на земле обломки самолета. Он рухнул у деревни Новоселово в Киржачском районе Владимирской области.

В чем причина трагедии? Уверен, что в непосредственной близости от самолета Гагарина-Серегина оказался истребитель-перехватчик Су-15. Хотя он не имел права там находиться, не должен был спускаться ниже десяти тысяч метров. Гагарин и Серегин шли на высоте четырех тысяч. Спустившись зачем-то до этой высоты, Су тут же рванул вверх. Однако он пролетел рядом с МиГом, воздушной волной самолет Гагарина-Серегина перевернуло, и он вошел в плоский штопор. Ребята ничего не могли сделать. Из плоского штопора даже катапультироваться нельзя.

Пони от Гагарина

Уточним, что рассказ Леонова – лишь одна из версий. Причем она не менее аргументированно опровергается той стороной, которая 27 марта 1968-го проводила испытательные полеты Су-15. А официальная версия такова: вероятная причина катастрофы – резкий маневр для предотвращения входа в облачность либо отворот от шара-зонда, что привело к закритическому режиму полета в усложненных метеоусловиях.

– У вас не было ощущения, что Гагарин обречен умереть молодым? – спросил я как-то Леонова.

– Напротив, казалось, он будет жить долго и успеет еще многое сделать. Хотя да, и я слышал, как некоторые из людей, знавших Юру, говорили о подобных ощущениях. Сравнивали его с Чкаловым – мол, тоже погиб в тридцать четыре. Знаете, столько лет прошло, а Юра мне до сих пор часто снится. Обстановка в этих снах современная, а он – такой же, как был тогда, в 60-х. И все настолько реально, что я его каждый раз спрашиваю: «Юра, ты же умер?». «Нет, я все еще здесь, с вами…»

Отправляясь на побывку к родителям, я всегда звал его с собой. Но он был чрезвычайно занят. Одни бесконечные зарубежные поездки чего стоили – его ведь хотели видеть во всем мире. В общем, за восемь лет, проведенных рядом, так и не вырвались вместе в Калининград…

Тем не менее именно у нас в итоге оказался шотландский пони, хозяином которого был… Гагарин. Родилась эта лошадка в Берлинском зоопарке. А когда Юрий Алексеевич гостил в ГДР, немцы подарили ему пони.

Школьники кормят гагаринского пони в Калининградском зоопарке. Фото: Архив автора

В Звездном городке его все сразу полюбили, шутливо называя Юрочкой. Однако условий для него там все же не было. И в ноябре 1964-го «космического» пони передали в Калининградский зоопарк, где его официально нарекли Востоком – в честь легендарного гагаринского корабля.

60 лет назад:

Соки-воды в прежние годы

29 марта 1963-го открылся один из знаковых торговых объектов Калининграда – универмаг «Маяк». На протяжении десятилетий покупатели ехали сюда не только со всего города, но и со всей области. Наверное, у каждого из них есть какие-то воспоминания, связанные с ним. А вот мне первое, что приходит на память, – отдел «Соки-воды» и тамошняя газировка. И не скучная пустая (за копейку) или с одинарным сиропом (за 3 копейки), а чтобы хотя бы с двойным (цена – пятачок). Ну а если совсем богатый – то и с тройным сиропом (7 копеек). И как только ничего нигде не слипалось?

Отдел этот на входе был, под лестницей. А работала в нем (с открытия) тетя Поля. И пока я жил рядом с «Маяком», исправно посещал «Соки-воды», где всегда толпился народ. Когда же хозяйка бойкого места уходила в отпуск, грустно выглядела осиротевшая стойка. А за газировкой с сиропом приходилось топать на другую сторону Ленинского проспекта, в «Напитки». И хоть вроде все там то же самое было – да как-то не так.

Таким был когда-то нынешний торговый центр «Маяк». Фото: Архив автора

Я и потом, уже переехав на другой конец города, специально заходил в «Соки-воды», если оказывался у «Маяка». А про тетю Полю однажды даже в газете написали. Причем на самом видном месте. Тогда еще писали в первую очередь про обычных людей, во главе угла был «маленький человек» на своем месте.

Тетю Полю из отдела «Соки-воды» знал весь город. Фото: Архив автора

Вот как тетя Поля. Тогда, кстати, я и узнал ее полное имя: Полина Федоровна Шаронина. И согласился с оценкой, которую ей дало начальство: «Отменный работник».

Однако в 90-х все стало как-то быстро меняться. Так что я даже не успел заметить, когда из «Маяка» исчезли и «Соки-воды», и тетя Поля, казавшаяся вечной…