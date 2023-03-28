Коррекционные настроения могут возобладать на российском рынке

Российский рынок в первой половине дня обновил максимум текущего года, поднявшись до 2458,4 п. по индексу МосБиржи. Однако, как мы и предполагали, после этого началась фиксация прибыли. Продажи преобладают в акциях, которые дорожали накануне. Поток корпоративных новостей скуден, да и макроэкономических событий также дефицит. Объем сделок на основной секции Московской Биржи составил 28,0 млрд руб к середине дня по сравнению с 29,0 млрд руб днем ранее.

По состоянию на 15:55 мск индекс МосБиржи - 2441,17 п. (+0,02%), а индекс РТС - 999,55 п. (-0,24%).

Лидерами среди индексных бумаг были МКБ, «Магнит», «Яндекс», МТС и Сбербанк. Самыми слабыми оказались «Аэрофлот», «ПИК», «РусАл», N+ Group и Globaltrans.

Бумаги «Магнит» дорожают на новостях о планах открытия до 2000 пекарен в своих магазинах. В компании рассчитывают на повышенный спрос покупателей на свежий хлеб и выпечку. Как минимум, конкуренты показали успешность таких дополнений к своим магазинам.

Позитивная динамика в бумагах «Яндекса» сформировалась благодаря новостям о тестировании международного сервиса такси под брендом Yango. Площадкой для обкатки технологии стала Южная Америка.

Рубль укреплялся против доллара США, но слабел против евро и юаня. На вторник 28 марта приходится пик налоговых платежей. Соответственно, уже к вечеру поддержка рубля ослабнет. Впрочем, на помощь уже торопится нефть, которая поднялась выше $78 за баррель Brent.

Доллар слабел на торгах во вторник. Фунт укрепился на заявлениях управляющего Банка Англии Эндрю Бейли, что в британской банковской системе нет негативных признаков кризиса. Впрочем, кризис может состояться во Франции, где власти проводят аудит пяти финансовых организаций на предмет уклонения от налогов. В частности, расследование проводится в Societe General. Доходности по европейским государственным облигациям растут заметно больше, чем по казначейским обязательствам США. Доходность 10-летних германских бондов повышается на 8 б.п., а по британским на 11 б.п.

По состоянию на 15:55 мск:

DXY - 102,207 (-0,3%),

EUR/USD - $1,0833 (+0,32%),

GBP-USD - $1,2302 (+0,11%),

USD/JPY - 130,7 (-0,65%),

USD/RUB – 76,94 (+0,34%),

EUR/RUB – 83,26 (+0,74%),

CNY/RUB – 11,160 (+0,42%).

Отскок акций европейских банков замедлился

Европейские рынки начинали день достаточно бодро, но затем покупатели начали сдавать свои позиции. Сектор энергетики лидирует, реагируя на дорожающую нефть, а вот банковский сектор растерял свои утренние достижения. Сектор недвижимости терял около 1,5% на фоне опасений, что растущие ставки приведут к снижению спроса на ипотеку и затем на недвижимость. Акции Telecom Italia повышались на 1,5% на новостях о том, что компания ведет работу по поиску более выгодного предложения за сеть наземных линий.

По состоянию на 15:55 мск:

FTSE 100 - 7465,92 п. (-0,08%),

DAX - 15111,66 п. (-0,11%),

CAC 40 - 7066,77 п. (-0,16%).

Забастовки во Франции позволяют рынку спокойно реагировать на остановку поставок из иракского Курдистана

Нефть Brent удерживалась выше $78 за баррель, но на этом пока достижения ограничились. Трубопровод Киркук-Джейхан мощностью 450 тыс. баррелей в сутки пока не работает по решению арбитражного суда, который встал на сторону правительства Ирака. Это создает риски локального дефицита нефти в Европе на фоне отсутствия российских поставок. Впрочем, частично ситуация компенсируется слабой загрузкой французских НПЗ на фоне многодневных забастовок против пенсионной реформы.

По состоянию на 15:55 мск:

Brent - $78,14 (+0,03%),

WTI - $72,8 п. (-0,01%),

Алюминий - $2375,5 (+0,51%),

Золото - $1967,2 (+0,69%),

Никель - $24010 (+0,70%).

Внимание американских инвесторов переключается с банков на отдельные акции

Сальдо внешней торговли товарами США составило -$91,63 млрд по сравнению с $91,9 млрд в январе. То есть снижение цен на нефть данному показателю никак не помогает. Фьючерсы на основные индексы США указывали на нейтральное открытие торгов.

В США очередной день без негативных новостей из банковского сектора. Власти обещают расширить поддержку региональным банкам, хотя сам федеральный бюджет испытывает сложности с финансированием. Доходность по казначейским обязательствам повышалась. По 2-х летним бумагам она вернулась выше 4,0%, что оказывало давление на технологичные истории. До конца дня будет опубликована статистика по ценам на жилье, а также индекс потребительского доверия от Conference Board.

Бумаги Alibaba дорожали в США почти на 10% после сообщения о планах дробления компании на шесть независимых бизнесов. «Alibaba планирует разделить свой бизнес-холдинг с текущей капитализаций $220 млрд на шесть основных подразделений, которые будут включать электронную коммерцию, СМИ и облачные технологии, каждое из которых будет самостоятельно формировать бюджет, иметь собственный совет директоров, а также размещать акции или проводить спин-оффы при необходимости, - отмечает Иван Авсейко, аналитик управления анализа рынков «Открытие Инвестиции». - Разделение крупных холдингов на фокусные бизнес-юниты достаточно распространенная корпоративная практика, поскольку считается, что таким образом раскрывается дополнительная акционерная стоимость. Рынок положительно отреагировал на данную новость, но, впрочем, текущий дисконт в оценке бумаг BABA связан в первую очередь не холдинговой структурой, а наличие регуляторных рисков. Таким образом, если Китай планирует достичь своей цели по росту ВВП на уровне 5%, то необходима более масштабная поддержка и послабления для таких компании, как Alibaba».

Акции аптечной Walgreens Boots Alliance повышались более чем на 1,5%. Компания отчиталась лучше ожиданий за последний квартал, включая прибыль на уровне $1,16 на акцию при прогнозах $1,10. Бумаги Occidental Petroleum вновь дорожают на новостях об увеличении доли Berkshire Hathaway до 23,5%.